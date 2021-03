Die Dekade bis 2030 ist eben jenes Zeitfenster, in dem die Wende im Kampf gegen die globale Erwärmung gelingen soll. Da ist es ja ein willkommenes und mutmachendes Zeichen, wenn die Emissionen zum Start in dieses Jahrzehnt so stark sanken wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Auch die Bundesregierung hat ihr Ziel für das Jahr 2020 erreicht – sie hat es sogar übertroffen. Ein Gesamtrückgang der Emissionen von minus 40 Prozent gegenüber 1990 hatte sie angepeilt.