Nun liegt das zweite Gutachten auf dem Tisch in Köln. Es lässt an Klarheit und juristischer Akkuratesse kaum etwas zu wünschen übrig. Früher für das Personal im Erzbistum Verantwortliche stehen zu Recht in der Kritik. Waren sie überfordert? Fürchteten sie eine Image-Krise der Kirche? Wollten sie systemische Ursachen für sexuelle Gewalt kleinreden? Hatten sie die Absicht, Täter zu schützen? Kommt Köln wieder zur Ruhe? Selbst wenn zwischen lückenhaften Akten, Gesprächsnotizen und paraphierten Blättern am Ende kaum noch etwas handfest Justiziables übrig bleiben sollte, so stellt sich dennoch die Frage nach moralischer Verantwortung und Schuld.