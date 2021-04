Auch wenn der Einsatz in der Öffentlichkeit leider nicht die nötige Anerkennung erfährt: Gerade in Corona-Zeiten zeigt sich, welch wichtige Rolle die Bundeswehr im Ernstfall spielt. Bis zu 20 000 Soldaten sind als Amtshilfe direkt eingebunden – vor allem bei der Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern oder bei Schnelltests in Altenheimen.Doch zugleich wird auch deutlich, dass die Bundeswehr nicht dauerhaft als Lückenfüller taugt.