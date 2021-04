Showdown in der Union, Konfrontation und Kraftprobe, ein Polit-Krimi mit offenem Ausgang : CSU-Chef Markus Söder nutzt das Kandidaten-Vorsingen in der Bundestagsfraktion, um sich – endlich – zu erklären. „Ich bin bereit.“ Die von ihm aufgestellte Bedingung freilich ist eine Selbstverständlichkeit: Sofern die CDU ihn unterstützt.

Kann es sich die CDU denn leisten, den populären, in allen Umfragen meilenweit vor Laschet liegenden CSU-Vorsitzenden tatsächlich zu unterstützen? Und damit gegen Laschet zu stimmen, den sie erst vor drei Monaten zum Parteivorsitzenden gewählt hat? Wohl kaum. Bislang haben sich viele CDU-Granden im Hinblick auf Laschets Kanzler-Ambitionen bedeckt gehalten; jetzt aber kommt es zum Schwur, kommt es auf sie an. Sie müssen sich erklären. Dass immer wieder kolportiert wird, Laschet könne ja als Nachfolger Steinmeiers auch Bundespräsident werden, ist so wenig schmeichelhaft für den Aachener wie dessen schlechte Umfragewerte.

Söder dürfte sich zur Kandidatur entschlossen haben, weil seine bundesweite Beliebtheit, zweifellos ein Corona-Bonus, aus Bayern heraus womöglich nie wieder zu erzielen sein dürfte. Für ihn wäre ein Nein der CDU zu verschmerzen, für Laschet wäre es eine Katastrophe.