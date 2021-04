Eine digitale Industrieschau ohne persönliche Kontakte? Was soll das bringen? Nachdem die Hannover Messe im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausgefallen war, geht die weltweit größte Industriemesse nun digital an den Start. Sie bringt damit nicht nur Hoffnung für die Messegesellschaft in der Leine­stadt, sondern kann vor allem den deutschen Exporteuren den Aufstieg aus der Corona-Delle erleichtern.

Selbst wenn die Einkäufer aus aller Welt nur virtuell nach Deutschland kommen, um neue Trends und Aufbruch-Szenarien zu bestaunen: Die Branche setzt dennoch ein klares Signal, um dem Qualitätssignet „Made in Germany“ neuen Glanz zu ver­leihen. Aller Konkurrenz aus Fernost zum Trotz gibt es hierzulande immer noch zahlreiche Hidden Champions, die den Weltmarkt auf­mischen. Dabei stehen diese Ideenschmieden oft auch im Münsterland. Der Treffpunkt Hannover Messe ist daher – auch im Online-Format – eine ideale Bühne für dieses Know-how.