Der Umbau der europäischen Landwirtschaftspolitik schreitet voran. Sechs Milliarden Euro Fördermittel fließen pro Jahr aus Brüssel nach Deutschland – aufgeteilt in zwei Säulen. Zum einen sind dies Subventionen für die gesamte Branche, zum anderen leistet die EU Direktzahlungen in Höhe von 4,5 Milliarden Euro an die Betriebe. Geld, ohne die in Deutschland kaum ein mittlerer oder kleiner Hof oder Betrieb finanziell und wirtschaftlich überleben würde.

Mit dem Brexit ändert sich vieles – aktuell und perspektivisch. Die Briten waren bisher ein wesentlicher Einzahler in den EU-Fördertopf. Zum anderen verändert London aktuell seine Agrarpolitik in Richtung Nachhaltigkeit und Ökologie. Diesem Vorbild muss Brüssel und Berlin folgen.

Agrar-Förderung an Umweltauflagen geknüpft

Die Agrar-Förderung soll sich nicht mehr nach Größe der Betriebe oder Umsatz richten , sondern an der Art und Weise, wie Grund und Boden bewirtschaft oder Tierhaltung betrieben wird. Ein theoretisch guter Ansatz, im Sinne der Ökologie und der Zukunft der Landwirtschaft. Doch es sind nicht nur die Fördermittel, die das Ackern und Tierhalten beeinflussen, sondern auch die weltweiten Wettbewerbsbedingungen.

Die EU ist ein wichtiger Protagonist, Amerika und China sind aber mindestens so wichtig. Mit ihnen muss eine Übereinkunft über zukünftige ökologische und ökonomische Landwirtschaft erzielt werden.