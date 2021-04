Kommentar FDP im Umfragehoch: Mit klarer Kante

Zumindest in der Öffentlichkeit haben die Liberalen wieder an Profil gewonnen, weil sie im Corona-Krisenmanagement beharrlich den Finger in die Wunde legen. Aber das reicht nicht. Es wird höchste Zeit, dass sie mit dem Wahlprogramm auch inhaltlich Akzente setzen. Ein Kommentar. Von Stefan Biestmann