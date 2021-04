Diese Kanzlerkandidatur ist eine schwere Geburt. Und der seit Wochen erbittert geführte Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder hat CDU und CSU in deren Grundfesten erschüttert. Da ist ganz viel gegenseitiges Vertrauen auf der Strecke geblieben, was für die zukünftige Gemeinschaft in der Union womöglich nicht ohne Folgen bleiben wird.