Pro: Ein Merz reicht nicht An der Debatte um die Nominierung Hans-Georg Maaßens als CDU-Bundestagskandidat in Südthüringen lässt sich erkennen, wie es um die Partei bestellt ist. Konservative und nicht-konservative Mitglieder liefern sich deftige Wortgefechte. Von Union keine Spur. Die NRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) hat sich bei Twitter zu dem Satz „An die 37 Parteikollegen in Südthüringen: Ihr habt echt den Knall nicht gehört!“ hinreißen lassen und wird dafür kritisiert. Zu Recht, denn wer an einem innerparteilichen demokratischen Votum zweifelt, ist für Ämter auf Bundesebene womöglich ungeeignet.