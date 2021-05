Es sollte niemand an der Entschlossenheit der schottischen Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon zweifeln, für ein zweites Referendum zu kämpfen. Ihre schottische National-Partei SNP hat nicht nur zum vierten Mal in Folge die Regierungsmacht in Landesparlament errungen, sie hat auch ein ziemlich martialisches Parteilied. „Scots Wha Hae“ bezieht sich auf die Schlacht von Bannockburn im Jahr 1314, in der die Schotten gegen das englische Heer unter Edward II. antrat.