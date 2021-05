Tatsächlich hat dieses unwürdige Schauspiel mit üblen verbalen Verwerfungen und hinterhältig gesponnenen Intrigen viel zu lange gedauert.

Nun, immerhin ist das Ergebnis bemerkens- und deshalb auch vorzeigewert. Dass am Ende alle Protagonisten in diesem Schmierenstadel willens sind, sich kurz- und mittelfristig zurückzuziehen, gibt dem größten Sportverband der Welt eine wirkliche Chance auf den so notwendigen Neuanfang.

Was die Nachfolger der jetzt noch amtierenden Riege daraus machen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Man kann ihnen nur Glück und viele gute Entscheidungen wünschen bei der Ausmistung des Saustalls. Keller, Koch und Co. hinterlassen ein Erbe, das zunächst vor allem Last ist. Die Freude kommt später. Vielleicht.