Lockerungen und Hoffnung

Geteilte Schulklassen, zusammengeschobene Stühle vor dem Lieblingscafé, ein Wirrwarr von Zutrittsregeln für Geschäfte, Ausgangssperren im halben Münsterland – wir haben uns irgendwie an den zivilisatorischen und sozialen Ausnahmezustand gewöhnt.

Doch genau dies darf nicht passieren. Die Inzidenzen sinken auch in NRW, die Impfquote steigt, die Kliniken melden vorsichtig Entspannung einer vor Wochen wirklich dramatischen Lage. Corona ist eine Zumutung, eine demokratische, eine gesellschaftliche, eine psychologische vor allem bei Jüngeren und Älteren.

Doch es gibt Hoffnung, zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie belastbare, kalkulierbare, unumkehrbare. Die politisch Verantwortlichen auch in NRW leiten erste Schritte zurück in die Normalität ein. Offene Restaurants, gemeinsames Lernen in einem Klassenraum ohne Angst, der Einkaufsbummel, die Party im eigenen Garten, die Fahrt an die Nordsee – all das ist bald wieder möglich? Ja, wenn wir mit dieser Chance, mit dieser Perspektive verantwortungsbewusst umgehen.