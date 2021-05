Die anti­semitischen Ausfälle im Kontext vorgeschobener De­mons­trationen gegen Israel haben eines gezeigt: Neben einem linken und rechten Judenhass gibt es in Deutschland einen muslimischen Antisemitismus, der bislang viel zu wenig beachtet wurde – und sich nun zum Entsetzen vieler krachend entlädt. Was daran nicht überrascht: Es ist natürlich eine banale Vorstellung, dass Menschen, die ins Land kommen, ihr Denken und ihre Überzeugungen mitbringen. Eben das, was sie zu Hause in ihrer Umgebung aufgesogen haben, was ihnen eingetrichtert wurde.