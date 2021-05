Löws Überraschungs-Häppchen

Überraschungen im EM-Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalelf ? Eher nicht, nein, keine. Die Rückkehr von Thomas Müller , einem der überragenden Offensivkräfte der aktuellen Bundesliga-Saison, und von BVB-Abwehrchef Mats Hummels, immer noch einer der Besten seines Fachs auf dem Kontinent, war nur logisch.

Bundestrainer Joachim Löw benötigt Stabilität und Erfahrung, nachdem die DFB-Auswahl sich gegen Spanien (0:6) und Nordmazedonien (1:2) unlängst blamiert hatte – da müssen die alten Haudegen Müller und Hummels noch mal ran. Die Weltmeister von 2014 sollen es richten, keine Frage. Dass Löw beide nur als Stammkräfte einplanen kann, und nicht als Reservisten, ist klar bei dieser Volte rückwärts.

Die Streichliste ist zudem überschaubar. Dass mit Jerome Boateng der dritte Rückkehrer vom WM-Triumph 2014 in Rio nicht zurückgeholt wurde, stand lange fest. Dortmunds zuletzt spielstarke Offensivkraft Marco Reus hatte bereits seinen Verzicht erklärt. Dass Julian Brandt, lange so etwas wie ein Lieblingsschüler von Löw, nicht im Kader steht, ist kein Schlag ins Kontor. Seine Leistungen war wenig konstant.

Der deutsche EM-Kader 2021 1/35 Sein letztes Turnier als Nationaltrainer: In der Bildergalerie zeigen wir, wen Jogi Löw mit zur Europameisterschaft nimmt. Foto: Herbert Bucco via www.imago-images.de

Torhüter: Manuel Neuer, FC Bayern München Foto: Peter Kneffel

Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt Foto: Jan Huebner via www.imago-images.de

Bernd Leno, Arsenal London Foto: Stefan Constantin

Abwehr: Niklas Süle, FC Bayern München Foto: EIBNER/Marcel Engelbrecht via www.imago-images.de

Matthias Ginter, Borussia Mönchengladbach Foto: Marius Becker

Antonio Rüdiger, Chelsea London Foto: Peter Cziiborra

Robin Gosens, Atalanta Bergamo Foto: Jonathan Moscrop

Lukas Klostermann, Rasenballsport Leipzig Foto: Roger Petzsche

Marcel Halstenberg, Rasenballsport Leipzig Foto: Michael Sohn

Christian Günter, SC Freiburg Foto: Markus Ulmer via www.imago-images.de

Robin Koch, Leeds United Foto: Simon Davies via www.imago-images.de

Mats Hummels, Borussia Dortmund Foto: Stuetzle/ Eibner-Pressefoto

Mittelfeld/Angriff: Joshua Kimmich, FC Bayern München Foto: Tom Weller

Emre Can, Borussia Dortmund Foto: Bernd Thissen

Ilkay Gündogan, Manchester City Foto: Franz Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Toni Kroos, Real Madrid Foto: Uwe Anspach

Leon Goretzka, FC Bayern München Foto: Groothuis/Witters/Pool

Jonas Hofmann, Borussia Mönchengladbach Foto: EIBNER/Sascha Walther

Florian Neuhaus, Borussia Mönchengladbach Foto: nordphoto GmBH / Meuter via www.imago-images.de

Jamal Musiala, FC Bayern München Foto: Moritz Müller / Pool/via MIS

Leroy Sane, FC Bayern München Foto: Christian Charisius

Serge Gnabry, FC Bayern München Foto: Peter Kneffel

Timo Werner, Chelsea London Foto: Catherine Ivill

Kevin Volland, AS Monaco Foto: Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Kai Havertz, Chelsea London Foto: Neil Hall via www.imago-images.de

Thomas Müller, FC Bayern München Foto: Jan Huebner/Hufnagel

NICHT DABEI: Marc-Andre ter Stegen, FC Barcelona (Verletzung) Foto: Nico Herbertz / Herbertz via www.imago-images.de

NICHT DABEI: Julian Draxler, Paris SG (nicht nominiert) Foto: Andreas Gebert

NICHT DABEI: Mahmoud Dahoud, Borussia Dortmund (nicht nominiert) Foto: ThorstenWagner via www.imago-images.de

NICHT DABEI: Marco Reus, Borussia Dortmund (Verzicht) Foto: Peter Schatz via www.imago-images.de

NICHT DABEI: Jerome Boateng, FC Bayern München (nicht nominiert) Foto: Tom Weller

NICHT DABEI: Florian Wirtz, Bayer Leverkusen (nicht nominiert) Foto: Ina Fassbender

NICHT DABEI: Philipp Max, PSV Eindhoven (nicht nominiert) Foto: via www.imago-images.de

NICHT DABEI: Ridle Baku, VfL Wolfsburg (nicht nominiert) Foto: Jan Woitas

Löw will Risiken minimieren

Diskutabel ist allerdings, dass Leverkusens Supertalent Florian Wirtz nicht den Sprung in das 26er-Aufgebot geschafft hat. Es wäre ein Vorgriff auf die Zukunft gewesen. Aber Löw will in seinem letzten Turnier als Cheftrainer Risiken offenbar minimieren. Ihm reicht mit Jamal Musiala von Bayern München ein jugendliches Experiment.

Die Überraschungs-Häppchen sind allenfalls Christian Günter und Kevin Volland. Erstgenannter vom SC Freiburg kam vor sieben Jahren auf einen achtminütigen Länderspiel-Kurzeinsatz. Er wird trotzdem wie auch der Frankreich-Legionär Volland, trotz 16 Ligue-1-Toren, allenfalls ein Backup sein.

Die Kaderzusammenstellung war so erwartbar, ein personeller Coup der Marke David Odonkor wie vor der WM 2006 war praktisch ausgeschlossen. Spannend waren die Namen nicht. Spannend ist vielmehr, ob Joachim Löw diese Spieler zu einem konkurrenzfähigen Team zusammenstellen kann. Nach dem WM-Aus 2018 in der Vorrunde in Russland muss Löw zum Abschied liefern. Keine Frage.