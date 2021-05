NRW öffnet die Schulen wieder, Präsenzunterricht ab Ende Mai für alle. Für 2,5 Millionen Schüler in NRW und auch deren Eltern (!) rückt damit ein wichtiges Stück Nor­malität näher. Endlich.

Die vergangenen Monate waren gerade für Kinder und Jugendliche nicht einfach. Lange Zeit kein Treffen mit der Clique, kein gewohnter Unterricht in der Klasse, kein Spiel, kein Sport, kein Verein. Ausnahmezustand statt Alltag, Einschränkung statt Eintracht, tagtägliches Chaos dank Corona. Am 31. Mai kehren alle Schüler nun zurück in die Schulen. Die Nachricht hat auch eine versteckte Botschaft: Die dritte Welle scheint tatsächlich gebrochen, der Anfang vom Ende der Pandemie ist womöglich greifbar. Das ist gut.

Lehrerinnen und Lehrer haben das Beste aus der Situation gemacht, Schülerinnen und Schüler sicherlich auch. Die Virus-Krise und das durch sie erzwungene Ausbrechen aus der althergebrachten Lernwelt Schule haben ihre Stärken, aber eben auch Schwächen offenbart. Eine zentrale: Viel zu viele Schulen stecken so tief in der Digitalwüste, dass für sie die Rückkehr in die Kreidezeit ein Segen ist. Das ist bitter – so wie die Erkenntnis, dass das Schulministerium viel zu lange komplett überfordert zu sein schien.