Bei einem Kindercasting der Westfälischen Nachrichten hatten sie die Jury überzeugt. Vier Kinder schlüpften in die Rollen der Hauptdarsteller „Sam“ und „Claire“ in deren Kinderzeit. Nervös waren Norina und Benjamin vor ihrer Premiere nicht. „Wir haben alles geprobt und wissen, was wir machen müssen“, sagte Norina gelassen, während sie in der Maske saß und ihre Haare flechten ließ.

Auch bei Benjamin war von Lampenfieber kaum etwas zu spüren. „Die Eltern sind nervöser“, wusste Apassionata-Sprecherin Jutta Rottmann mit einem Schmunzeln zu berichten. Die Familien der schauspielenden Kinder freuten sich auch auf ein intensives Pferdewochenende. „Die Freikarten für alle Vorstellungen haben wir in der gesamten Verwandtschaft gerecht aufgeteilt“, erzählt Heinz-Bernd Klein, Vater von Benjamin.

Die jungen Darsteller haben ihre Rollen bravourös gemeistert. So, als gehörten sie dauerhaft zur Show. Auch Eleonore van Lier, Norinas Mutter, war begeistert: „Wir sind in der Apassionata-Familie herzlich aufgenommen worden.“ Von der Show „Zauber der Freiheit“ waren alle angetan. Norina und Benjamin konnten die Auftritte der Reiter und Pferde hautnah mitverfolgen. Besonders begeistert waren sie von dem lustigen Esel Basile, der mit seinem Besitzer Laurent Jahan das Publikum zum Lachen brachte. Vor allem, als er nicht mehr laufen wollte, sich auf den Rücken legte und selbst durch Kitzeln unter den Hufen nicht zum Aufstehen zu bewegen war.

Doch von den klassischen Reitvorführungen, den spektakulären Auftritten der Stuntreiter, die auf dem Rücken des Pferdes stehend über brennende Hindernisse sprangen, und den Freiheitsdressuren waren nicht nur die Kinder begeistert. Auch das Publikum sparte nicht mit lang anhaltendem Applaus. Norina war so begeistert, dass sie sich vorstellen kann, später auch einmal bei Apassionata mitzureiten. Dafür wird sie in den nächsten Reitstunden eifrig trainieren.