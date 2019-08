Zwei Tage später war die Blume verschwunden: „Gestohlen!“, sagt Sophia . Sie hat sich mit einem Brief an die Westfälischen Nachrichten gewandt, um dem Dieb etwas mitzuteilen: „Hiermit möchte ich den Menschen, der sie geklaut hat, bitten, sie wieder zurückzulegen. Opa und ich würden uns freuen!“

Sophia, ihre Brüder und die Eltern lebten zusammen mit den Großeltern auf einem Bauernhof. Dort verbrachte vor allem Sophia viel Zeit mit ihrem Großvater. Spielen im Heu, Kälbchen füttern oder das gemeinsame Mittagessen: Der Opa war immer dabei.

Als er kurz vor Weihnachten starb, war dies für Sophia besonders schlimm: „Ich bin sehr traurig, denn er war der beste Opa, den man sich wünschen konnte! Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an ihn denke.“ Sie vermisst ihn so sehr, dass sie sogar von ihrer Oma ein Foto von ihm geschenkt bekam, das sie zur Erstkommunion segnen ließ.

Dies führte schließlich dazu, dass sie ihrem Opa ein Geschenk machen wollte: „Ich habe am heißesten Tag des Jahres in der prallen Sonne eine Blume für ihn gefilzt“, erzählt Sophia. Mehr als zwei Stunden dauerte das - und es lohnte sich. „Sie ist wunderschön geworden“, sagt die Zehnjährige stolz.

Nachdem die Blume, deren Blüte violett, pink und blau leuchtete, verschwunden war, erkundigte sich Sophias Mutter zunächst bei Verwandten, ob jemand die Blume gesehen habe - ohne Erfolg. Vor der Blume habe außerdem ein Bügelperlenherz gelegen. „Man konnte also sehen, dass das Ganze von einem Kind gemacht wurde“, sagt Sophias Mutter.

Zunächst wollte sie Sophia nichts über den Diebstahl erzählen, aber letztendlich erfuhr sie es doch: „Ich habe geweint und mich gefragt, wer so etwas tut?“ Nicht nur Sophia, die ganze Familie ist traurig über die Dreistigkeit.

Trost findet die Zehnjährige jetzt vor allem bei ihrer Großmutter.