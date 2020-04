Nach wie vor verschwinden an ihn adressierte Päckchen, zuletzt am Mittwoch, sagt der Münsteraner. Und drei weitere Bewohner seien vom Postdiebstahl ebenfalls betroffen. Was ihn besonders ärgert: Den unbekannten Langfingern werde es mehr als leicht gemacht, „denn hier im Haus wird regelmäßig sämtliche Post , die nicht in den Briefkasten passt, einfach in den Hausflur gelegt“.

Vorgänge, die sich Post-Sprecher Rainer Ernzer nicht erklären kann. Zwar könne es einmal vorkommen, dass ein Briefträger Sendungen nicht wie vorgeschrieben zustelle. Doch sobald das bekannt werde, sorge das Unternehmen für Abhilfe. Im Fall von Carsten H., so Ernzer, sei genau das passiert und mit dem Briefträger gesprochen worden. Demnach gehe jetzt alles seinen regulären Gang.

Unbestritten ist, dass Päckchen, die nicht zuzustellen sind, vom Postboten wieder mitgenommen werden und die Empfänger eine Mitteilung darüber erhalten müssen. Unbestritten ist auch, dass Päckchen anders als Pakete von der Post nicht automatisch versichert werden. Carsten H. sagt, dass ihm fünf Päckchen im Gesamtwert von 270 Euro gestohlen wurden.

Der Münsteraner berichtet von einem Gespräch, das er mit einer Aushilfe der Post geführt habe. H. zitiert sein Gegenüber mit folgenden Worten: „Mir wurde gesagt, dass ich Päckchen sogar draußen vor die Haustür legen soll, wenn ich den Empfänger nicht antreffe. Wenn die geklaut werden, ist das egal, denn die sind ja nicht versichert.“