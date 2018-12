Für die erste Zugabe gehen sie auf Tuchfühlung. Plötzlich tauchen Sänger Ingo Knollmann und Gitarrist Guido Knollmann auf der Tribüne auf und stimmen ihren Riesenhit „We‘re not gonna take it“ an. Akustische Gitarre, präziser Gesang: Eine selten ruhige Minute in der zweistündigen Show, die die Donots am Samstagabend in der Halle Münsterland ablieferten. Und ein sinnbildlicher Moment: Denn in jeder Sekunde des Konzerts waren die Donots zumindest gefühlt sehr nah bei den Fans.

Die Donots in Münster – das ist wie BAP in Köln und Grönemeyer in Bochum: ein Heimspiel. Nach dem vielleicht erfolgreichsten Jahr in der Geschichte der Wahl-Münsteraner, die eigentlich aus Ibbenbüren stammen, kamen sie zurück nach Hause. „Unsere Eltern sind da – wie geil ist das denn?“, fragte Ingo Knollmann gleich zu Beginn.

„Grand Münster Slam“, hatten die Donots den Abend genannt. Und der begann mit gleich zwei Vorbands, die gefeiert wurden, wie man es selten erlebt. Itchy Poopzkid und Frank Turner & The Sleeping Souls hatten offenbar das Zeug, selbst eine solche Halle zu füllen. Da wurden gar (vergeblich) Zugaben verlangt.

Um kurz nach 21 Uhr der Auftakt zum Showdown: Mit „Solid Gold“ geht‘s los, und fortan gibt‘s kräftig auf die Ohren. Das ist kein Abend für feine Arrangements, hier geht‘s um musikalische Kraft und ansteckende Energie. In ihren Songs setzen die Donots gerne auf „Oh-oh-oh“-Refrains, die alle lautstark mitgrölen können. Dabei haben sie ein großes Talent entwickelt, wirklich jeden mitzunehmen. So wird das Konzert eine gemeinsam gefeierte Getöse-Party, der wirklich niemand ausweichen kann.

Und die sich manchmal gar verselbstständigt. Etwa, als der Sänger unvermittelt „O Tannenbaum“ anstimmt und plötzlich Tausende Fans Weihnachtslieder mitsingen. Oder als die Leuchtstäbe, die die Donots verteilten, auch eine halbe Stunde später noch durch die Luft fliegen.

Als die Zeit abgelaufen ist, nach knapp zwei Stunden, als die Hits wie „Stop the Clocks“ und „We got the ­Noise“ gebührend gewürdigt sind, kann sich die Band nur sichtlich schwer von der Bühne verabschieden. „Was für ein Ritt!“, schreit Sänger Ingo. Und als kleinen Höhepunkt singen die Donots ihre aktuelle Single „So long“ zusammen mit Frank Turner. Ein hymnenhafter Kracher. Sowas funktioniert immer – an Tagen wie diesen.