„Wahnsinn!“ Als Architekt Oliver Spiekermann an das Gartentor tritt, um die nächste Besuchergruppe in Empfang zu nehmen, entdeckt er weitere rund 100 Interessierte, die sich auf der Straße geduldig die Beine in den Bauch stehen. „350 Gäste habe ich bereits durch das Haus geführt“, kann er über mangelnde Beachtung seiner Arbeit nun wahrlich nicht klagen.

13 Gebäude in Münster

Sonntagnachmittag, Gerhart-Hauptmann-Straße 22. Als eines von 13 Gebäuden in Münster steht dieses 240 Quadratmeter große, neu gebaute Atriumhaus zur Besichtigung offen. Anlass ist der Tag der Architektur in Nordrhein-Westfalen. Stunde um Stunde zeigt Oliver Spiekermann seinen Gästen die Besonderheiten der von ihm geplanten Villa, sei es nun der Kamin, den man von zwei Seiten sehen kann, oder das Wohnzimmer, dessen frei schwebende Bodenplatte in den Garten hineinragt, was besonders luftig wirken soll. „Architekten-Lametta“, wie Spiekermann meint

Foto: Oliver Werner

Den Bauherrn Monika und Prof. Peter Feindt ist der Architekt dankbar, dass sie ihm für diesen Tag das Haus quasi überlassen haben. „Mit dieser Aktion kann ich mich wunderbar von dem Bauwerk verabschieden“, schwärmt der Architekt. Möglicherweise hatten die Feindts aber auch schlicht keine Vorstellung davon, welche Menschenmassen da vor ihrer Haustür in St. Mauritz auftauchen.

Derlei Erfahrung jedenfalls machen Olaf und Anja Reusner an der Prins-Claus-Straße 107 im Wohngebiet Gasselstiege. „Das haben wir uns ruhiger vorgestellt.“ Rund 150 Menschen haben sich an diesem Sonntag bereits ihren Garten angeschaut, gestaltet von dem Landschaftsarchitekten Stefan Niemeyer.

Foto: Oliver Werner

Schlangen vor den Häusern

Das Besondere dabei ist das acht mal vier Meter große Schwimmbecken, aus dem heraus das Wasser kontinuierlich in ein benachbartes Flachwasserbecken mit Kies und Wasserpflanzen fließt und dann zurück. Der Trick: In dem Kiesbecken wird das Wasser „voll biologisch gereinigt“, wie Niemeyer berichtet. Dank der großen Oberfläche (gemessen am Volumen) erfolgt überdies bei Sonne eine rasche Aufwärmung. „Wir haben stets eine vier bis fünf Grad höhere Wassertemperatur als die Coburg“, sagt Olaf Reuscher mit Blick auf das benachbarte öffentliche Schwimmbad. Dessen nur mäßig funktionierende Sonnenkollektoren erhitzen immer wieder die Gemüter.