„O´zapft“ wird an allen Ecken

Die Münsteraner lassen es in diesen Tagen krachen – wie beim berühmten Oktoberfest in München. „O’zapft is“ auf vielen Partys in dieser Stadt. Der Oktoberfest-Hype hält an. Annette Erpenbeck vom gleichnamigen Fleischereibetrieb registriert gerade zunehmend mehr Bestellungen für Leberkäse und Münchener Weißwürste. Andreas Wöste vom Hit-Getränkemarkt verzeichnet eine starke Nachfrage nach Oktoberfestbier. Und Biergarnituren für private Oktoberfeste sind bei Lappe ein Renner. Kurzum: Die Alpen-Gaudi rockt das platte Münsterland. Mit Dirndl, Lederhose und „Bescheißerle“ (weiße Bluse) sind die Münsteraner schwer im Trend.

Zünftig feiern können die hiesigen Flachlandtiroler schon lange. Elke Rademacher macht es mit ihrem Team vom Schuhsalon vor. Ausstaffiert von Kopf bis Fuß stürzt sich die Mädeltruppe ins Wiesn-Getümmel. Der Trachtenlook ist dabei ein Muss, wenn der Bayernzug so richtig anrollt.

Inzwischen haben sich auch die Modegeschäfte auf die blau-weiße Welle eingestellt. Vor Jahren, erinnert sich Nicola Fahl vom Haus Madeleine, sei sie mit ihrem Dirndl-Sortiment in Münster noch eine Exotin gewesen. Heute werden ihre Trachten stilecht auch bei Hochzeiten getragen mit passender Trachtentasche in Herzform und zünftigem Janker. Die Münsteranerinnen, so Fahl, tragen ihr Dirndl bevorzugt in den Farben Blau und Rot.

Aber nicht nur die Mode hat den Weißwurstäquator überschritten. Im Bäckereibetrieb von Obermeister Georg Krimphove finden Laugenbrötchen mit Leberkäse und Krautsalat derzeit reißenden Absatz. „Das ist unsere Antwort auf das Oktoberfest“, sagt der Chef der Bäcker-Gilde aus Münster. Und noch mehr wird zur Wiesn-Zeit angeboten. Ob Servietten, Fähnchen, Girlanden, Brezelständer, Sitzkissen oder Porzellan in den bayerischen Farben – die Nachfrage, sagt Falko Lappe, die sei einfach da.

Und warum diese Begeisterung für bayerische Lebensart, die sich durch alle Altersgruppen und Bildungsschichten zieht? „Es ist diese tolle lockere Atmosphäre, wenn die Leute dicht gedrängt an den Biertischen sitzen“, schwärmt Stefani Uhlenbrock, während sie am Donnerstag in ihrer Mittagspause die langen Dirndl-Ständer in einem Kaufhaus durchstöbert. „Man schlüpft in eine andere Rolle, ähnlich wie im Karneval“, sagt sie. Da stört selbst die Blasmusik nicht, „die ich sonst nie höre“, gesteht die Münsteranerin, die in diesem Herbst gleich zweimal Oktoberfest feiern will – einmal in Nienberge, einmal am Jovel.