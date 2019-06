Viel Wühlen für die Mode

Bei dem großen Mädelsflohmarkt in der Mensa am Coesfelder Kreuz kommen Einkaufsköniginnen und Damen, die Platz für Neues im heimischen Schrank schaffen möchten, gleichermaßen auf ihre Kosten.

Mehrere hundert Besucherinnen schoben sich am Sonntagnachmittag vorbei an 150 Ständen, voll beladen mit Shirt, Tops, Blusen, Röcken, Schmuck, Hüten, Taschen und allem, was das weibliche Modeherz begehrt. Die 13-jährige Paula Brocke war mit ihrer 17-jährigen Schwester Franziska unterwegs, um zu stöbern. Eine leichte Jacke mit Blümchenmuster hatte es der Schülerin angetan. „Ich finde den Kleiderwirbel richtig gut, weil man günstig richtig tolle Sachen finden kann“, so Paula. Etwas Bestimmtes suchte die junge Käuferin nicht, wühlen war angesagt. Wer etwas gezielt finden wollte, brauchte auch viel Geduld in dem enormen Angebot und teilweise Gedränge. „Ich suche Wintersachen, tailliert und passend zu meinem Stil“, war Inga Klitz zielsicher. Die 27-Jährige war schon einige Male beim Kleiderwirbel und kennt das Prozedere.

Kleiderwirbel in der Mensa 1/36 Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Foto: jvg

Die große Verkaufsaktion spricht sich rum und wird immer beliebter, sowohl bei Käuferinnen als auch bei Verkäuferinnen. „Schon nach ganz kurzer Zeit waren alle Verkaufsplätze vergeben, und wir hatten sogar Wartelisten“, so Mitveranstalterin Anna Anastasova. Günstig an frische, teilweise ungetragene Mode zu kommen oder den Überschuss im Kleiderschrank zu Geld machen – das Konzept ist so beliebt, dass die Veranstalterinnen den Kleiderwirbel zukünftig in weiteren Städten im Münsterland veranstalten wollen. Bereits am dritten Dezember soll es einen zusätzlichen Termin für den Kleiderwirbel in den Räumlichkeiten der Mensa geben.