Eine Uni-Klausur im Fach Anglistik an der Universität Münster ist seit über eineinhalb Jahren Dauerbrenner an deutschen Gerichten. Eine Studentin, die durch diese Prüfung fiel, setzt alle Hebel in Bewegung, um doch noch zu bestehen. Ihr Anwalt Michael Guck hat jetzt Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt.

Die Bredouille der mittlerweile 30 Jahre alten Lehramtsstudentin begann genau gesehen schon lange vor dem Termin der unheilvollen Klausur. Das Studium der Fächer Deutsch und Englisch der Studentin aus Asien lief nicht ganz zügig – und durch die Modulabschlussklausur „Linguistic Methods and Theories“ war sie schon zweimal durchgefallen. Nun musste sie im Juli 2012 bestehen – wer dreimal durchfällt, kann den Studiengang nicht fortsetzen.

Der Frau wurde ein Thema gestellt, das sie mit Blick auf ihre Herkunft verwirrte – und diskriminierte, wie ihr Anwalt sagt. In dem Text der Aufgabe, nach Darstellung des Anwalts nur für seine Mandantin allein gestellt, ging es um Vererbung, die Mischung von Rassen, um „mongoloide Charakteristika“ und Dschingis Kahn. Psychologen attestierten der Studentin ein Identitätsproblem, das durch die Formulierung der Aufgabe aufgebrochen sei. Die Klausur wurde von zwei Gutachtern als nicht bestanden gewertet, zu unrecht, wie andere vom Anwalt herangezogenen Anglisten meinen. Es gab Beschwerden gegen die Bewertung und Aufgabenstellung beim Amtsgericht und Verwaltungsgericht. Immer bekam die Uni Münster recht. Anfang April wies das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster erneut eine Beschwerde zurück.

Das OVG habe sich aber gar nicht eingehend mit dem Kern des Problems beschäftigt, argumentiert der Anwalt, der nun das Bundesverfassungsgericht angerufen hat und wegen ethnischer Diskriminierung vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen will. Auch den Beauftragten für Menschenrechte der Bundesregierung, den münsterischen Bundestagsabgeordneten Christoph Strässer, hat Anwalt Guck eingeschaltet. Er will erwirken, dass die Klausur als bestanden gewertet wird. Sonst kann die Frau ihr Studium nicht zu Ende bringen, alle Jahre der 2003 begonnenen Ausbildung wären verloren. Hinzu komme, dass die Aufenthaltserlaubnis an den Studiengang geknüpft sei. Momentan werde die Aufenthaltserlaubnis lediglich immer wieder um drei Monate verlängert – weshalb seine Mandantin auch Probleme habe, einen Job zu finden, um sich zu finanzieren. Die Studentin – bisher durfte sie sich in jedem Semester an der Uni zurückmelden – lebe von der Unterstützung von Bekannten.

Die Universität lehnt es ab, das Urteil über die Klausur zur revidieren oder der Studentin eine neuen Versuch zu genehmigen. „Für uns ist der Fall erledigt“, sagt Uni-Sprecher Norbert Robers. Die Hochschule habe die Urteile aller Gerichte auf ihrer Seite.