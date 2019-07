WM-Orakel vom Kreuztor sagte 7:1 voraus

Der Unbekannte war vor die Kamera von Carina Schmid geraten. Diese hatte sich vor dem Supermarkt am Kreuztor positioniert und drehte eigentlich bloß ein Video für den Youtube-Kanal ihrer Online-Sprachschule, für die sie Menschen auf der Straße zu Alltagsthemen interviewt und diese Videos nachher untertitelt. Dabei fragte sie Passanten im strömenden Regen nach deren Tipp für das Spiel, das ein paar Stunden später angepfiffen wurde. Der junge Mann kam mit Kapuze, Rucksack und Tiefkühlpizza aus dem Laden, und Carina Schmid fragte ihn:

„Glaubst du, dass wir die Brasilianer gleich schlagen?“

„Ja, ich denke doch, ne.“

„Mit wie viel?“

„Das wird ‘n knackiges 7:1 für uns.“

Neben Carina Schmid stand da der Brasilianer Renato Dornelas . Schmid übersetze für ihn, doch der lachte nur: „7:1? Für Brasilien!“ Da ahnte noch keiner, dass das schier Unglaubliche an jenem Abend tatsächlich eintreten würde.

„Wir dachten: Der spinnt doch“

„Zuerst dachten wir: Der spinnt doch“, erinnert sich Carina Schmid am Donnerstag. Etwa zehn Leute hatten sie für die Umfrage abgefangen, alle hatten auf Deutschland getippt, doch niemand hatte ein ähnlich ambitioniertes Ergebnis vorhergesagt. „Wir fanden die Situation witzig“, sagt Schmid. Auch Renato Dornelas hatte zu diesem Zeitpunkt noch gut lachen. Der Brasilianer stammt ausgerechnet aus Belo Horizonte, der Stadt, in der das deutsche Team sämtlich WM-Träume Brasiliens beendete.

Carina Schmid veranstaltet gerade das „Digital Participation Camp“ in Münster, eine Konferenz, bei der es um die Möglichkeiten politischer Beteiligung im Internet geht. Menschen aus 25 Ländern sind dabei zu Gast, unter anderem auch Renato Dornelas. „Am Abend haben wir mit 100 Leuten das Spiel geschaut“, sagt Schmid. „Ab dem 4:0 hatte ich den Tipp des jungen Mannes im Kopf. Und in der zweiten Halbzeit hatte ich es im Gefühl, dass das noch was wird mit dem 7:1. Seine Vorhersage war so ungewöhnlich, das konnte kaum Zufall sein.“ Weniger erfreulich war der Abend für Renato Dornelas, den einzigen Brasilianer unter den Zuschauern. Den anderen tat es irgendwann leid, zu jubeln, erzählt Carina Schmid.

Video wurde Tausende Male geklickt

Ihr Video hat mittlerweile Bekanntheit über Münster hinaus erlangt, es lief im WDR und bei der WM-Berichterstattung in der ARD, wurde bei Youtube schon Tausende Male geklickt. Nur wer der junge Mann ist, ist noch nicht bekannt. Auch Carina Schmid sucht ihn, unter anderem mit Hilfe von Plakaten in der Nähe des Supermarkts. „Es wäre so spannend, seinen Tipp für das Finale am Sonntag zu erfahren.“

Noch am Donnerstag soll auf ihrem Youtube-Kanal „Easy Languages“, den fast 60.000 Menschen abonniert haben, übrigens das Originalvideo in voller Länge online gehen – in erster Linie als Sprachlern-Video mit Untertiteln. Dann kennt das WM-Orakel vom Kreuztor vielleicht bald die ganze Welt.