Entdeckungen, Rekorde, aber auch Krisen und Kriege bestimmten 2014 das Geschehen in der Welt. Aber was hatte für junge Leser im eigenen – ganz privaten – Kosmos 2014 die größte Bedeutung? Die „Live“-Redaktion hat sich in Münster umgehört.

Ihr Beziehungsglück fand Verena Diekamp zwar schon vor zwei Jahren. Im September ist die Einzelhandelskauffrau mit ihrem Freund in die erste gemeinsame Wohnung gezogen. „Wir planen jetzt auch schon mehr zusammen“, sagt sie. Für das gemeinsame Leben. An Verenas Geburtstag im Oktober folgte die Verlobung.

Eine tolle Zeit mit ihrem Freund genoss auch Lisa Heinemann, allerdings an der französischen Mittelmeerküste: „Wir sind Mountainbike gefahren und haben die ganze Umgebung genossen.“

Umgehört und nachgefragt: Wie war euer Jahr? 1/8 Matthias Berning: „Es war die Fußball-Weltmeisterschaft. Beim Public Viewing bestand Zusammenhalt, und man hat einfach mit Unbekannten gefeiert.“ Foto: klm

Verena Diekamp: „Mein Freund und ich sind zusammengezogen und haben uns an meinem Geburtstag verlobt. Man merkt, dass man erwachsener wird.“ Foto: klm

Jonas Wöhe: „Die Messe ‚Gamescom‘ für interaktive Computer-Spiele war mein herausragendes Erlebnis. Dabei habe ich meinen Lieblings-Youtuber getroffen.“ Foto: klm

Lisa Heinemann: „Das Jahr war gut: Urlaub mit meinem Freund an der Côte d‘Azur. Und meine Schwester kam von einem Schuljahr in der Bretagne zurück.“ Foto: klm

Kolja Huppel: „Das Tollste war meine neue Vollzeitstelle in einem Modegeschäft in der City. Eigentlich wollte ich meinen Bruder in Australien besuchen.“ Foto: klm

Julia Berry: „Auf der Messe ‚Gamescom‘ haben Freunde und ich Spiel- und Film-Charaktere dargestellt. Ich war Lydia Deetz aus ‚Beetlejuice‘.“ Foto: klm

Aliosman Ikizler: „Mein bester Freund ist zum ersten Mal mit in die Türkei gefahren. Er hat sich für Kultur interessiert und meine Verwandten kennengelernt.“ Foto: klm

Lisa Höing: „Das Schönste für mich war, dass meine Schwester wieder gesund geworden ist. Sie hatte Leukämie und hat ganz viel Kraft gezeigt.“ Foto: klm

Der private Kompass führte Jonas Wöhe zu starken Erlebnissen in teils fiktiven Welten – bei der größten Messe für PC- und Konsolenspiele im August in Köln, der „ Gamescom “. Schüler Jonas hat dort Nino Taku getroffen – der Internet-Moderator stellt zum Beispiel auf dem Kanal Youtube Animes vor. „Es war schön, ihn live zu sehen“, berichtet Jonas zu seinem Highlight des Jahres.

Auch für Julia Berry war die Schnittstelle von Fiktion und Wirklichkeit, die „Gamescom“, 2014 Spitze des Erlebten: Die Design-Studentin schneiderte sich ein eigenes Kostüm als Goth-Girl-Charakter Julia Deetz aus dem Film „Beetlejuice“. „Freunde haben Charaktere aus Computerspielen dargestellt“, erzählt Julia, während sie selbst gerade mit grün gefärbtem Haar und schwarz geschminkten Lippen in der Stadt unterwegs ist.

Für jeden zeigten die besten Momente offenbar das auf, was sie am zufriedensten gemacht hat – sei es in Sachen Liebe, bei der Ausbildung, im Urlaub oder in der Freundschaft, wie Aliosman Ikizler erzählt. Als Fachmann für Systemgastronomie bereitet er in einem Imbiss Hähnchen und Pommes zu. Die Familie des gebürtigen Deutschen hat türkische Wurzeln. Sein bester Kumpel sei „für 13 Tage“, erzählt Aliosman, mit in die Türkei gereist. Er habe seine Verwandten und vieles über die Kultur kennenlernen wollen. „Das hat mich glücklich gemacht.“ Und noch eins: dass er selbst Patenonkel geworden sei.

Familiäres Glück erlebte auch Lisa Höing. In anderer Form: Ihre jüngere Schwester erkrankte schwer, wurde aber im Laufe des Jahres wieder gesund. „Das war vor Weihnachten das schönste Geschenk“, sagt Lisa.