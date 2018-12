Am Ende der Nacht

Die Sonne scheint schon überraschend stark und kündigt einen warmen, frühlingshaften Tag an. Ihre Strahlen wärmen von außen, der eilig hinuntergeschüttete Kaffee von innen. Auf Münsters Straßen ist es noch recht leer. Ein Postbote radelt nahe der Halle Münsterland in seiner gelben Uniform schon zum Dienst. Ihm folgen in unregelmäßigen Abständen viele junge Leute, die vom Hawerkamp langsam in Richtung Hafen und Hauptbahnhof wandern.

Für 15 Euro in alle Clubs auf Münsters Partymeile, dem Hawerkamp, so lautete das Angebot bei „Bassmania“ am Vorabend. Das ließen sich zwei Partygänger, die ihre Namen lieber nicht nennen wollen, nicht zweimal sagen. „Ich hab‘ geölt wie ein Stier, aber getanzt wie ein König“, sagt der eine.

Er gehe feiern, um abzuschalten, verrät der junge Mann. „Das hat irgendwo was Befreiendes, in den Clubs herrscht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl“, erzählt er. „Das hängt nicht nur von irgendwelchen Substanzen ab“, sagt er vielsagend, „man darf da nicht direkt drüber urteilen.“ Es sei mitnichten so, dass einem in jedem Club mit elektronischer Musik direkt ein Joint angeboten werde. Sein Freund selbst sei auch ohne die sogenannten Substanzen aus sich heraus gekommen. Er hat nach Aussage seines Kumpels so gut getanzt wie lange nicht mehr. Und noch ist die Nacht für die beiden längst nicht zu Ende: Gestärkt durch ein Bier und eine Brezel setzen sie ihren Weg in Richtung Sputnikhalle fort.

Doch „Bassmania“ lockte längst nicht nur Münsteraner an. Eine Gruppe junger Partyleute aus Aachen macht sich erst in den frühen Morgenstunden auf den Weg in Richtung Heimat. Joop und seine Freunde hatten durch Freunde von Bassmania erfahren. Die lange Reise hat sich aus ihrer Sicht vollkommen gelohnt. „Die Stimmung war geil“, fasst Joop zusammen.

Zwei Studentinnen der sozialen Arbeit an der Katholischen Hochschule waren auch angetan von ihrer Location: „Es war zwar recht leer, aber dafür waren nur Leute da, die Bock hatten auf Party. Niemand war stressig drauf.“ Eine entspannte Atmosphäre, passend zum Wetter an diesem Samstagmorgen. Die perfekte Kulisse für ein die Nacht abrundendes Frühstück am Hafen, sagen sich die beiden. Nachmittags stehe dann Grillen am Kanal auf dem Programm. Gibt es einen besseren Start in den Frühling?

Sven, mit seinem Kumpel Jonas unterwegs, ist laut eigener Aussage „nicht so ein Feiertier“. Bis zu diesem April-Wochenende war er ungefähr ein Jahr lang nicht feiern.

Er hätte sich kaum einen besseren Termin für sein „Comeback“ aussuchen können als den Freitagabend. Um es mit Svens Worten zu sagen: „Es ist ein geiles Gefühl, bei Sonnenschein nach Hause zu fahren.“