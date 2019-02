Salafisten im Moslem-Kulturzentrum

Extremismus-Verdacht gegen einen islamischen Verein: Nach Informationen des NRW-Verfassungsschutzes ist der „Kulturverein der muslimischen Gemeinde Münster e.V.“, der seinen Sitz am Meßkamp hat, eine „Anlaufstelle für extremistische Salafisten “, so ein Sprecher des NRW-Innenministeriums am Freitag. Sie nutzten dessen Räumlichkeiten nicht nur für Gebete, sondern auch für Treffen. Nach Recherchen unserer Zeitung reicht der Einfluss der Salafisten bis in den Vorstand des Vereins.

Der Verfassungsschutz beobachtet ihn daher seit einiger Zeit. Seine Erkenntnisse seien an die zuständigen Stellen in Münster weitergegeben worden, so der Ministeriums-Sprecher. Roland Vorholt von der münsterischen Polizei bestätigt, der Behörde sei bekannt, dass sich innerhalb des Vereins Menschen aus dem islamistischen und salafistischen Spektrum aufhalten. „Das heißt aber nicht, dass dies auf den Verein insgesamt zutrifft“, so Vorholt. Es handele sich vielmehr um „Einzelpersonen“.

So gibt es im Internet Fotos, die ein Vorstandsmitglied an einem Stand des Vereins „Ansaar“ zeigen. Laut Verfassungsschutzbericht ist Ansaar eng mit der deutschen Salafisten-Szene verwoben. Die Organisation betreibe unter dem Deckmantel der humanitären Flüchtlingshilfe verfassungsfeindliche Aktivitäten, so Innenminister Ralf Jäger.

„Der Kulturverein hat mit Ansaar nichts zu tun“, sagt dessen zweiter Vorsitzende, Muhammed Abdalhlem. Er kenne zwar Leute, die für diese Organisation arbeiten. „Wir lassen ihnen aber die Türe offen, vielleicht steigen sie nach einer Predigt aus.“

Schon seit einiger Zeit unterstützt der Kulturverein Flüchtlinge. Im Juli organisierte er mit den münsterischen Hilfsorganisationen ein Fastenbrechen in der Flüchtlingsunterkunft Wartburgschule.

„Die Polizei teilte uns damals mit, dass eine solche Veranstaltung unbedenklich sei“, sagt Udo Schröder-Hörster, Koordinator des Leitungsausschusses der Hilfsorganisationen. Hätte man gewusst, dass unter dem Dach des Vereins auch Salafisten arbeiten, „dann hätten wir auf die Anfrage anders reagiert.“

Laut Verfassungsschutz versuchen Salafisten verstärkt, unter Flüchtlingen Anhänger anzuwerben. Polizei und Hilfsorganisationen stehen daher seit einiger Zeit in engem Kontakt, wenn sich islamische Organisationen für Flüchtlinge engagieren wollen. „Wir tauschen uns täglich aus“, so Vorholt. Zudem gebe es seit drei Wochen in der Unterkunft York-Kaserne „harte Eingangskontrollen“, sagt Schröder-Hörster. Er berichtet von „mehreren Fällen“, bei denen Personen die Registrierung verweigerten. Ihnen sei der Zugang verwehrt worden.