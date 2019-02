20 Dinge, die jeder Fahrradfahrer in Münster kennt

1. Fahrradfahrer in Münster sind sich sicher: "Die Promenade ist der schönste Radweg der Welt."

2. Egal, wie eng der Fahrradweg und wie leer der Fußgängerweg ist: Es.wird.links.überholt!

3. Radfahren am Aasee-Ufer ist nur an ausgewiesenen Stellen erlaubt. Es hält sich allerdings kaum ein Fahrradfahrer an dieses Verbot.

Foto: dpa

Das Aasee-Ufer ist ohnehin kein guter Radweg: Es sind zu viele sportliche Menschen unterwegs. Und Fußgänger.

Foto: Oliver Werner

Also lieber Fahrrad abstellen und die schöne Aussicht genießen. #justsayin'

4. Wer in den Luderikreisel hineinfährt und sich dann auch noch auf die zweite Spur traut, hat Nerven aus Stahl.

Foto: Oliver Werner

5. Zebrastreifen an der Promenade: Anstatt ruhig abzusteigen und das Fahrrad über den Zebrastreifen zu schieben, springt der gemeine Münsteraner hastig vom Sattel und begibt sich getarnt als Fußgänger direkt auf die Straße.

Foto: Lisa Fraszewski

#AutofahrerHassenDas

6. Das Wort "Pedalritter" kann hier niemand leiden. NIEMAND.

"Leezenritter" übrigens auch nicht.

7. Autofahrer und Fahrradfahrer: Sie mögen sich nicht besonders. Und wenn der Autofahrer zum Fahrradfahrer und der Fahrradfahrer zum Autofahrer wird...dann mögen sie sich ebenfalls nicht.

Foto: Klaus Baumeister

8. Fußgänger am Prinzipalmarkt wiederum können Fahrradfahrer nicht besonders gut leiden.

Fußgänger, die sich auf den Fahrradweg stellen sind ein Graus für alle Fahrradfahrer.

9. Senioren düsen heutzutage - mir nichts, dir nichts - mit ihren E-Bikes an ihren jüngeren Mitradlern vorbei.

Foto: Günter Benning

10. Fahranfänger müssen die münsterischen Gepflogenheiten lernen. Und zwar schnell!

Foto: dpa/Friso Gentsch

11. Wer sonst in Münster unterwegs ist und dann mal in einer anderen Stadt Fahrrad fährt, hält das Chaos vor Ort kaum aus. Falsche Straßenseite, zu langsam, zu unstrukturiert. Vielleicht sogar bei Rot über die Ampel gefahren?!

12. Münster hat mehr Fahrräder als Einwohner.

13. Hohe Temperaturen, Regen, Unwetter? Münsteraner holen die Leeze aus dem Keller und düsen los.

Foto: Oliver Werner

14. Es gibt hier viele Fahrradpolizisten. Ohne Licht am Fahrrad solltet ihr euch gar nicht erst auf die Straße trauen.

Foto: colourbox.de

15. Es ist nicht ungefährlich, in Münster am Verkehr teilzunehmen.

Aus der Polizeistatistik: 1.364 Verkehrsteilnehmer wurden im Jahr 2015 bei 1.166 Verkehrsunfällen verletzt, davon 235 schwer. Radfahrer waren 2015 an 710 Unfällen beteiligt, dabei wurden 631 verletzt und zwei Radfahrer getötet.

Foto: Markus Lütkemeyer

„Ghost Bikes“ wie hier in Hiltrup, sollen in Nähe des Unfallortes an Radfahrer erinnern, die dort im Straßenverkehr tödlich verunglückt sind.

16. Parkchaos: Wer sein Fahrrad in Münster am Juridicum, am Dom oder am Hauptbahnhof abstellt, findet es nur mit ganz viel Glück wieder.

Foto: Günter Benning

17. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir dein Fahrrad mindestens ein Mal geklaut wird, ist in Münster recht hoch.

18. Florale Outfits? Können auch unsere Fahrräder.

19. Zu Weihnachten denken wir auch an die Deko fürs Rad.

Foto: Matthias Ahlke

20. In Münster fährt jeder Fahrrad. Auch der Weihnachtsmann.