Was lange währt : Der Hauptbahnhof wird neu eröffnet

Wenn der Bund in Münster seine Hände im Spiel hat, dann ist Geduld gefragt. An Belegen für diese These mangelt es nicht. Die Weigerung der Bundeswehr 2014, eine Fläche in Handorf freizugeben, schickt die Neubaupläne für die Justizvollzugsanstalt Münster in eine jahrelange Warteschleife. Der 2012 begonnene Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals, den das Bundesverkehrsministerium zu verantworten hat, dauert eine Ewigkeit. Auf den Verkauf der York- und der Oxford-Kaserne durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben warten die Münsteraner sechs Jahre.

Ein regelrechtes Symbol dieser Trägheit indes sind die Deutsche Bundesbahn und der Neubau des Hauptbahnhofs. Er verzögert sich so oft, dass die Münsteraner irgendwann gar nicht mehr daran glauben. In den 1990er Jahren, als vor dem Hauptbahnhof die große Radstation errichtet wird, gibt es Überlegungen für ein gemeinsames Baustellenmanagement, weil man ja Radstation und Hauptbahnhof prima zusammen packen könne.

Münster fördert Mega-Projekt mit Millionen

Zur Erinnerung: Die Radstation wird 1999 eröffnet, der neue Hauptbahnhof geschlagene 18 Jahre später, und zwar 2017. Der gläserne Neubau ist auch nur die Hälfte. Das Empfangsgebäude auf der Ostseite muss noch gebaut werden. Aber da der Bremer Platz im Volksmund „hinterm Bahnhof“ liegt, genügt die Westseite, um seufzend zu verkünden: „Wir haben einen neuen Bahnhof.“

Die Warterei wird erklärbar, wenn man sich vor Augen hält, dass eine Stadtgesellschaft einen Großstadtbahnhof für gewöhnlich ganz anders bewertet als die Bahn selbst. Der gemeine Münsteraner spricht gern von der „Visitenkarte der Stadt“, die er an der Bahnhofstraße vorfindet. Für die Bahn indes befindet sich hier schlicht der Ort, an dem Zugfahrgäste einen Zug besteigen oder ihn verlassen. Die Bahn verdient ihr Geld mit Zugfahrten, nicht mit Bahnhöfen. In Münster gilt dies um so mehr, als sich die Stadt vom ersten Tag an mit Händen und Füßen gegen die Pläne wehrt, in einem neuen Bahnhofsgebäude ein Einkaufszentrum unterzubringen. Damit fehlt der Bahn über Jahre hinweg eine wichtige Säule der Refinanzierung.

Erst startet die Bahn einen eigenen Versuch, das Investitionsvorhaben zu stemmen, dann gewinnt man für dieses Vorhaben das Unternehmen Timon Bauregie. Als auch Timon einen Rückzieher macht, liegt der Ball wieder bei der Bahn. Die Not ist zu diesem Zeitpunkt schon so groß, dass sich die Bahn nur zu gern darauf einlässt, dass die Stadt Münster das Mega-Projekt mit fünf Millionen Euro fördert.

Bahnhofsplaner zeigen sich großzügig

Apropos Förderung: Das meiste Geld zur Erfüllung der münsterischen Bahnhofsträume kommt ohnehin vom Steuerzahler, näherhin vom Bund. 2007 legt die Bahn ein ganz überwiegend steuerfinanziertes Programm zur Sanierung von vier Ruhrgebietsbahnhöfen auf, damit diese im Kulturhauptstadtjahr 2010 strahlen können. Bekanntlich hat es „Essen für das Ruhrgebiet“, so die offizielle Sprachregelung, im Jahr 2006 geschafft, die Kulturhauptstadtwürde in den Pott zu holen. Für die Bahn ist die Gelegenheit sehr günstig, um die öffentliche Hand für eine Mitfinanzierung zu gewinnen. Das Paket kommt nicht zustande, aber das Label „Kulturhauptstadt 2010“ öffnet zuvor bei Bund und Land verschlossene Kassen. Die beiden münsterischen Bundestagsabgeordneten Ruprecht Polenz ( CDU) und Christoph Strässer (SPD) nutzen beherzt die Chance, um einen Teil des Geldes nach Münster zu lenken, sozusagen in einen Vorort des Ruhrgebietes.

So nimmt das Projekt Verkehrsstation seinen Lauf. Die Bahnsteige werden erneuert, sie bekommen Aufzüge und Rolltreppen. Vor allem aber wird der Haupttunnel verbreitert, damit er die wachsenden Menschenmassen auffangen kann. Warnend weist Planungsdezernent Hartwig Schultheiß immer wieder auf den schmalen und mit Aufzügen zugestellten Bahnhofstunnel in Hamm hin. Seine Kritik zeigt Wirkung, in Münster zeigen sich die Bahnhofsplaner von der großzügigen Seite.

Eröffnungsfeier gleicht Volksfest

Unbefriedigend bleibt die Pkw- sowie die Taxivorfahrt am Hauptbahnhof. Die Verkehrsplaner bekommen auch die Rädermassen nicht in den Griff. Zwar entsteht an der Ostseite eine neue, zweite Radstation. Aber das wird nicht reichen.

Ganz offensichtlich hat sich die Bahn an der Westseite so verausgabt, dass sie die Lust am Bremer Platz verliert. Die Fläche verkauft sie an das Aachener Unternehmen Landmarken, welches an der Bahnhofsostseite ein klassisches Investitionsvorhaben mit einem Empfangsgebäude unten und Büros, Wohnungen und einem Hotel darüber realisieren will. An einem so hochpreisigen Standort wie dem Bremer Platz zeigen sich wieder einmal die Schattenseiten privater Investitionen. Nur mit einer maximalen Ausnutzung des Grundstückes rechnet sich das Projekt. Folglich bleiben öffentlich nutzbare Flächen knapp bemessen.

Sei es drum: Die Eröffnungsfeier im Juni 2017 gleicht einem Volksfest. Damit nicht genug: Durch die allgemeine Euphorie angesteckt, verspricht der eigens angereiste Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU) aus dem Bundesverkehrsministerium in seiner Rede den lang ersehnten, zweispurigen Ausbau der Bahnstrecke Münster – Lünen. Direkt nach dem Festakt beginnt wieder die Warterei. Der Ausbau soll umgesetzt werden. Aber wann, weiß niemand. Das kommt Münsteranern bekannt vor.