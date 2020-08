„Skippy“, „Jumpy“ oder „Rucksi"

Schon über 200 Vorschläge für den künftigen Namen der kleinen Känguru-Waise im Zoo, die per Handaufzucht vom Pfleger im Rucksack aufgepäppelt wird, sind bislang von den Lesern eingegangen. Am häufigsten genannt wurde „Skippy“ in Anlehnung an den unvergessenen TV-Serien-Buschhüpfer.

Andere haben nach Namen aus einer der vielen Aborigines-Sprachen Australiens geforscht und kommen beispielsweise auf „Elleena Naleah“, abgeleitet von Elleenanaleah, was so viel wie „Schönheit“ bedeuten soll. Vorgeschlagen wird auch „Freedom“, weil das „weltweit schwer erreichbar“ sei.

Die Mutter dieses kleinen Kängurus, das vor zwei Monaten im Allwetterzoo Münster geboren wurde, musste wegen einer schweren Entzündung eingeschläfert werden.

Seitdem zieht Tierpfleger Ralf Nacke das verwaiste Jung-Känguru groß.

Er transportiert die kleine Känguru-Dame in einer Umhängetasche.

Auch in diesem Beutel fühlt sich das Jungtier wohl.

Ralf Nacke gibt dem kleinen Hüpfer die Milchflasche.

Die Aufzucht des Kängurus per Hand sei nur „zweite Wahl", in diesem Fall aber unvermeidbar gewesen.

Jetzt soll das Jungtier langsam an die Känguru-Gruppe gewöhnt werden.

Wie soll das kleine Känguru heißen? WN-Leser können Vorschläge einreichen.

Vorschläge können per E-Mail an redaktion.ms@zeitungsgruppe.ms oder Online-Formular eingereicht werden. Es gibt Zoo-Jahreskarten zu gewinnen.

Bei erfolgreichem „Rasentraining" soll der noch namenlose Nachwuchs künftig auch ohne Pfleger in der begehbaren Känguru-Außenanlage zu sehen sein.

Auch eine Ehrung für den Pfleger Ralf Nacke ist denkbar. Der entsprechende Vorschlag für den Känguru-Mädchennamen lautet „Rana“. Zu den australischen Ureinwohnern könnten auch Namen wie „Alba“ oder „Alkina“ passen, schlägt eine Leserin vor. In Anlehnung an den Schlafplatz auf dem Rücken des Pflegers im Tragerucksack wird auch „Rucksi“ vorgeschlagen. Oder „Jupp“, „Fritzi“, „Netti“, „Benny“, „Jumpy“ oder, wieder etwas australisch angehaucht, „ Alice Springs “.

Als Verschmelzung von Australien und der Rasse „Benett“ wird „Aubette“ ins Spiel gebracht. Oder „Pangari“. Ein weiblicher Name aus Australien, der so viel wie Seele bedeutet. Originell sind vielleicht auch „Blinky Bill“, „Hoppy“ oder „Lamberti“. Am Mittwoch durfte das kleine Beuteltier beim ersten Känguru-Ferientreff im Zoo die Anlage erkunden. Zahlreiche Besucher verfolgten die ersten Sprünge.