Mit diesen Tipps findet man sich kinderleicht im Hochschulleben zurecht.

Zehn Spartipps für Erstis

(Symbolfoto) Foto: colourbox.de

Für viele Erstsemester geht ein Traum in Erfüllung: Endlich studieren! Die Wissbegierigen freuen sich auf ausführliche Diskussionen in den Seminaren, andere auf das freie Studentenleben in all seinen Facetten. Ausgiebige Kaffeepausen und Ausflüge in das münsterische Nachtleben können das studentische Budget allerdings strapazieren. Wir haben Tipps zum Sparen: