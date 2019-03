„Klötzchentag“ ist nicht nur Kinderspiel

Alexander hat alle Hände voll zu tun: Denn die neue Zentrale von Mad Max und eine quer fahrende Eisenbahn bauen sich nicht von allein. Und als sich der blaue Elefant, auf dem Darth Vader reitet, auch noch einmischt, ist erst einmal Verwirrung programmiert.

Dabei reicht schon ein Blick auf den Eingang der Stadtbücherei, um zu wissen, dass alles etwas anders ist als sonst: Denn unter dem Namen „Klötzchentag” hatte das Team, dass sich sonst in erster Linie um den Lesestoff für den Nachwuchs kümmert, zum Spielen eingeladen.

Sowohl mit den bunten Lego-Steinen als auch mit der deutlich größeren Variante von Duplo durften an den vergangenen drei Wochenenden kleine und große Besucher in eine Fantasiewelt eintauchen, zumindest wenn es nach Marion Anglet , Mitarbeiterin der Stadtbücherei, ging. „Am ersten Wochenende ging es um Minecraft, dann sollte an einem Wochenende nach gewissen Größenvorgaben ein Zimmer gebaut werden. Die Roboter-AG des Schillergymnasiums zeigte den Umgang mit Lego Technik, und die besten Bauwerke wurden in einer Ausstellung prämiert.” Dabei sei es ein Trugschluss, dass nur Kinder mit den bunten Klötzchen bauen und spielen. „Auch Erwachsene sitzen mit versonnenem Blick vor den vollen Lego-Kästen, die uns Sammler Christoph Neteler zur Verfügung gestellt hat”, so Anglet. Dazu komme, das man auch merke, dass Eltern die Zeit mit ihren Kindern besonders genießen: „Mir hat ein Vater bestätigt, dass er wirklich eine wertvolle und entspannte Zeit mit dem Nachwuchs und dem Lego habe.”

Nach dem Erfolg sind sich die Organisatoren sicher: „Wir werden die Klötzchentage auch im kommenden Jahr durchführen.“