Frieden hat in Münster viele Plätze

2018 ist für die Friedensstadt Münster als Friedensjahr ausgerufen worden. Studierende der Katholischen Hochschule (KatHo) und der Philosophisch- Theologischen Hochschule sowie Neuntklässlerinnen der Marienschule machen sich schon seit dem vergangenen Jahr Gedanken über das Thema. Für sie ist der Frieden in Münster längst nicht nur im Friedenssaal zu Hause.

Orte des Friedens sind für sie zum Beispiel auch der Südpark, der „Natürlich unverpackt“-Laden, der Schnullerbaum an der Promenade, ja sogar der Bahnhof. Im Unterricht und in Seminaren haben die Schülerinnen und Studierenden ihre persönlichen Orte des Friedens in der Stadt auserkoren. Die Plätze und die Gedanken der jungen Leute veröffentlicht der Aschendorff-Verlag im Frühjahr in einer Broschüre mit dem ungewöhnlichen Friedensstadtplan. Beim Katholikentag im Mai wird das Projekt präsentiert.

Der Südpark: Aufgrund der vielen verschiedenen Möglichkeiten den Park zu nutzen, treffen sich hier täglich viele Menschen, um ihre Freizeit zu verbringen und der Hektik der Stadt zu entfliehen. Foto: Björn Meyer

Als "natürliches Herz" von Münster wird der Botanische Garten bezeichnet. Mitten in Münster am Fuße des Schlosses trennen große Bäume und breite Wassergräben den Botanischen Garten von den lauten Straßen. Und schaffen so einen ruhigen Ort; an dem es sich lohnt, innezuhalten. Foto: Oliver Werner

"Toleranz durch Dialog" - so nannte Eduardo Chillida seine Skulptur, die er 1993 anlässlich des 1200-jährigen Stadtjubiläums Münsters errichtete - rund 350 Jahre nach Beginn der Friedensverhandlungen zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges. Sie befindet sich im Innenhof des Rathauses, auch genannt "Platz des Westfälischen Friedens". Foto: Matthias Ahlke

Im Historischen Rathaus, einem gotischen Bau aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, direkt am Prinzipalmarkt gelegen, befindet sich mit dem Friedenssaal ein Ort, an dem Geschichte geschrieben wurde: die Geschichte zum "Westfälischen Frieden". Fünf Jahre lang verhandelten die europäischen Mächte in Münster und Osnabrück, bis sie den Dreißigjährigen Krieg in Europa beenden konnten. Foto: Oliver Werner

Nachdem der Hafen im Zweiten Weltkrieg nahezu komplett zerstört wurde, war es kaum vorstellbar, dass er einmal ein Ort der Erholung und Kreativität sein würde. Foto: Günter Benning

Im Stadtkern von Münster erhebt sich die Markt-und Bürgerkirche bedeutendste sakrale Bau der westfälischen Spätgotik. Markant sind drei am Turm befestigte Eisenkörbe. Foto: Oliver Werner

Ein mit bunten Schnullern geschmückter Baum im Herzen Münsters - was steckt dahinter? Der von Kindern so geliebte "Flugzeugspielplatz" am Coerdeplatz ist zum einen ein Ort, an dem sich viele Menschen begegnen und Kinder miteinander spielen. Zum anderen ist der Schnullerbaum auch ein echter Seelentröster. Das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit hat im Jahr 2005 die stattliche Roteiche zum sogenannten "Abschnullern" freigegeben. Foto: Oliver Werner

Die Uni-Bibliothek bietet eine Kultur der Stille, viele Bücher und ruhige Räume, um zu studieren. In der ULB ist es auch möglich, zusammenzukommen und Gemeinschaft zu erleben. Foto: Gerhard Heinrich Kock

Den Anstoß dazu gab die „Bell Amani-Friedens­stiftung“ München mit ihrem Gründer und Stifter, dem Prinzen von Abomey, Claude Kalume wa Mukadi Dah Vignon. Mukadi, will „Menschen zum Nachdenken und Schreiben über Frieden anregen“ – und es liegt auf der Hand, dass ihn in diesem Jahr sein Weg in die ­Friedensstadt Münster führt. Am Dienstag sah sich Mukadi in der Aula der Marienschule die gesammelten Friedens­orte und deren Beschreibungen an: „Sie sind dabei Geschichte zu schreiben“, er­mutigte er die jungen Leute.

Eine dieser Geschichten stammt von den Marienschülerinnen Mia Saxe, Isabel Gäher und Tessa Draser . Ihr persönlicher Friedensort ist der Zoo: Wenn sie an Besuche dort denken, haben alle drei Erinnerungen „an schöne Erlebnisse mit der Familie in der Kindheit“, erklärt Isabel.

„Wenn ich im Zoo war, habe ich alle Pro­bleme sofort vergessen“, sagt Tessa. Momente dieser Art vollkommener Entspannung und damit ihren Seelenfrieden findet Heidrun Hennenberg, Studentin an der Katholischen Hochschule, in der Tanzschule Salsomania – beim Tanzen mit Menschen aus der ganzen Welt, die sie meist nicht näher kennt. Oder „KatHo“-Student Hannes Söllner, der im Hafen Frieden findet: „Weil er Menschen vieler Kulturen zusammenführt“, Kultur und Freizeit für alle biete – und weil er für Freiheit und ­Sicherheit gleichzeitig stehe.

Das Projekt Bei dem Projekt „Frieden beginnt in meiner Stadt“, initiiert von der „Bell Amani-Stiftung“, haben Marienschülerinnen im Politik- und Religionsunterricht bei den Lehrern Sebastian Bücker und Simon Niehaus nach Friedensorten gesucht. Prof. Andrea Tafferner leitete das Seminar an der „KatHo“, Prof. Katharina Karl an der Philosophisch-Theologischen Hochschule. Beim Katholikentag wird das Projekt mit einer Ausstellung und der Broschüre präsentiert. Unsere Zeitung stellt eine Auswahl der Orte in einer Serie vor. ...