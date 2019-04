Wilfried Beurich und Florian Voß sitzen nach einigen Stunden auf dem Rikscha-Sattel immer noch entspannt auf ihren Leezen. Die beiden Münsteraner haben die „Leezen-Heroes“ gegründet und sind überzeugt , in ihrer Heimstadt damit eine Marktlücke besetzen zu können.

Rikscha-Fahrten wollen Florian Voß und Wilfried Beurich jetzt in Münster etablieren. Zehn dieser monströs wirkenden Gefährte mit Hilfsmotor haben sie bereitstehen. Selbst an die Einstiegshilfe für Senioren haben sie gedacht, wobei eine Bushaltestelle noch besser sei, so Voß.

Die beiden Leidenschaften „Münster und Fahrräder“ spielten bei der Gründung des neuen Unternehmens eine Rolle. Der 52-jährige Wilfried Beurich, der nach eigenen Angaben an Unternehmen beteiligt ist und Gründererfahrung mitbringt, fährt hobbymäßig Rennrad. Seine Kondition sei darum auch wohl besser als seine eigene, meint Florian Voß. Der 29-jährige ist Kaufmann für Marketingkommunikation. Irgendwann schwebt den beiden Geschäftspartnern vor, von ihrem rollenden Angebot leben können. Momentan gehen jedoch beide noch ihren Berufen nach.

Das Wetter sei super für den Einstieg, meinen die Unternehmer, die mit ihren Fahrrädern zunehmend in der Stadt auftauchen. Während des Katholikentages liegen ihnen schon Anfragen von Besuchern vor. Marktkunden nutzten die Rikschas schon, um ihre Einkäufe leichter nach Hause zu befördern. Auch Menschen, die vielleicht nicht mehr selbst Fahrrad fahren können, sind eine Zielgruppe der Unternehmer. Anders als andere Rikscha-Anbieter in der Vergangenheit wollen sich ­Beurich und Voß in erster Linie über Werbeeinnahmen durch vermietete Flächen an ihren Dreirädern finanzieren. Insgesamt empfinden sie sich als coole Alternative.