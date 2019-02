Eine Ausstellung mit Hirn

„Wie erkläre ich das Gehirn, ohne das Wort Neuronen zu benutzen?“ Fragen wie diese haben in den vergangenen anderthalb Jahren viel Gehirnschmalz gekostet. Das Ergebnis dieser Mühen: Deutschlands vermutlich größte Ausstellung über das Gehirn. Am Freitag wird „Das Gehirn – Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl“ im Naturkundemuseum eröffnet – mit 770 Objekten auf 1200 Quadratmetern, darunter Roboter, plastinierte Gehirne und zwei Scheiben aus Einsteins Gehirn.

Als Nicola Holm (33) das Thema für die neue Sonderausstellung hörte, war sie gleich elektrisiert. „Ich dachte: Oh, das wird aber komplex.“ Seit 2016 macht die studierte Biologin ein Volontariat, also die Ausbildung zur Ausstellungsmanagerin, beim LWL-Museum für Naturkunde. Sie lernt, wie sich auch schwierige Themen für ein breites Publikum verständlich darstellen lassen. „Wir haben fast ein Jahr recherchiert und uns ins Thema eingearbeitet“, berichtet sie. Erst dann ging‘s an die Umsetzung. „Wir zeigen gerne Details“, gesteht sie. „Aber wir müssen erst­ mal die Grundlagen vermitteln.“

Ausstellung "Das Gehirn - Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl" 1/36 In der Sonderausstellung "Das Gehirn - Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl" im LWL-Museum für Naturkunde dreht sich alles ums Gehirn - wie hier die von Gepard (links) und Löwe. Foto: Gunnar A. Pier

Reise ins Hirn mit dem modernen Touchscreen: Ausstellungsmacherin Dr. Julia Massier in der Ausstellung „Das Gehirn – Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl“. Foto: Gunnar A. Pier

Der Maschinenmensch MM7 aus dem Jahr 1961 und der nagelneue Roboter KIM Foto: Gunnar A. Pier

Erkennen sich Affen, wenn sie sich im Spiegel sehen? Foto: Gunnar A. Pier

Dr. Julia Massier (Biologin und Ausstellungsmacherin) Foto: Gunnar A. Pier

Biologin und Volontärin Nicola Holm in der Sonderausstellung "Das Gehirn - Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl". Foto: Gunnar A. Pier

Die Ausstellung wird vom 29. Juni 2018 bis 27. Oktober 2019 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier

Lisa Klepfer (Kuratorin am LWL-Museum für Naturkunde), Dr. Jan Ole Kriegs (Direktor des LWL-Museums für Naturkunde), LWL-Direktor Matthias Löb und Frank Tafertshofer (LWL-Pressestelle) bei der Pressekonferenz zur Sonderausstellung "Das Gehirn - Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl" im LWL-Museum für Naturkunde (Naturkundemuseum) in Münster. Foto: Gunnar A. Pier

Roboter Sonny aus dem Film "I, robot" Foto: Gunnar A. Pier

13 Themenbereiche

Also widmet sich die Ausstellung in 13 Themenbereichen dem Gehirn. Wie funktioniert es, was funktioniert nicht – und was ist überhaupt Intelligenz? „Das Gehirn schaut sich hier selbst beim Arbeiten zu“, formulierte es Matthias Löb am Dienstag bei der Vorstellung der Schau. „Wir wissen heute weniger als früher“, mutmaßt der Direktor des Landschaftsverbands (LWL). „Mit allem, was man entdeckt, hat man noch mehr Fragen.“ Ist es also ein Zeichen von Intelligenz, wenn man weiß, dass man nicht alles weiß?

Roboter führt durch die Räume

Die Ausstellung schlägt einen Bogen vom plasti­nierten Nervensystem des Berberaffen bis zum eigens angeschafften modernen ­Roboter „KIM“, der dank künstlicher Intelligenz und 3D-Kamera Besucher herumführt. Eine Picasso-Litho­grafie steht für kreative ­Intelligenz – das Gekrakel eines Schimpansen gleich daneben wohl auch, während präparierte Tiere beim Blick in den Spiegel Ich- ­Bewusstsein beweisen. In einem originalen Londoner Taxi wird eine Studie erläutert, die belegt, dass das Gehirn auch im Alter noch lernfähig ist.

Das Gehirn von Albert Einstein

Zu den spektakulärsten Exponaten gehören zwei Schnittpräparate aus dem Gehirn von Albert Einstein. Sie wurden aus Philadelphia eingeflogen – und gelten als Beleg dafür, dass sich Intelligenz nicht an der Gehirnstruktur festmachen lässt. Einsteins Hirn sieht aus wie alle – und nun?

Die Herausforderung: Ein komplexes Thema verständlich darstellen

„Das ist eine sehr kreative Arbeit.“ Volontärin Nicola Holm liebt ihren Job. Sie ist wie Kuratorin Lisa Klepfer und ihre Kollegin Dr. Julia Massier Biologin, also vom Fach, und gesteht, dass es manchmal schwergefallen sei, Details wegzulassen, um das selbst für Fachleute sehr komplexe Thema verständlich darzustellen.

Fast ein Jahr lang recherchierte das Ausstellungsteam zum Thema Gehirn, wie Volontärin Nicola Holm am Dienstag berichtete. Foto: Gunnar A. Pier

770 Objekte, dazu 32 Audioguide -Stationen, 65 Tast­ modelle, 63 Medienstationen, 71 echte Gehirne: Mit dem Ergebnis ist Nicola Holm sehr zufrieden. „Ich möchte gerne die Euphorie, die ich bei diesen Themen empfinde, transportieren. Das liegt mir sehr am Herzen – und ich finde, das Museum ist der ideale Platz dafür!“