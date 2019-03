Seit vier Wochen stehen die erste und zweite Etage des ehemaligen HUK-Gebäudes an der Friedrich-Ebert-Straße leer. Aktuell ist nur das dritte Geschoss bewohnt, „bis zu 20 Obdachlose kommen hier jeweils für wenige Tage unter“, berichtet CDU-Ratsherr Richard Halberstadt . Einige sitzen am Freitag vor dem Gebäude, zwischen leeren Flaschen und Sperrmüll. „In ein paar Stunden“, sagt Halberstadt, „wird nicht nur hier wieder mehr los sein, sondern auch auf der anderen Straßenseite.“

Hinterhof für soziale Randgruppen öffnen?

Also dort, wo die Fernbusse halten – auf dem Parkplatz neben dem Gleis 22. In letzter Zeit hat sich das Areal zunehmend zu einem „sozialen Brennpunkt“ entwickelt, so Halberstadt.

Am Freitag hat er daher einen Vorschlag gemacht, wie die Situation entschärft werden könnte: „Der Hinterhof des HUK-Gebäudes sollte für soziale Randgruppen geöffnet werden.“ Da hier im Oktober Flüchtlingsfamilien einziehen werden, die bislang an der Trauttmansdorffstraße untergebracht waren, würde es zugleich eine soziale Kontrolle geben, ist er überzeugt.

„Soziale Randgruppen“ – damit meint Halberstadt Menschen, die sich tagsüber zwischen Hauptbahnhof und Fernbus-Parkplatz aufhalten, Alkohol trinken, Müll hinterlassen. „Gerade erst haben wir es geschafft, dass es in der ,kleinen‘ Bahnhofstraße ruhiger geworden ist, da entsteht nun ein neuer Brennpunkt am Fernbusbahnhof“, klagt Halberstadt (wir berichteten).

Ordnung und Sauberkeit auch eine Sache der Stadt

Am Freitagmorgen sieht es dort nicht so schlimm aus wie sonst, keine Scherben, kein Müll, am Morgen ist offenbar gründlich gereinigt worden. „So wird es nicht lange bleiben“, befürchtet der CDU-Ratsherr.

Er betont, dass es nicht allein Sache der sozialen Einrichtungen sein könne, für Ordnung und Sauberkeit vor ihren Haustüren zu sorgen. „Hier muss die Stadt eingreifen“, fordert er – und zwar mehr als bisher. Zudem sieht er die Gefahr, dass sich die Szene demnächst weiter in die umliegenden Wohnviertel ausbreitet – „und diese dann herunterwirtschaftet“.