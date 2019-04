Die besten Ersti-Tipps auf Jodel

"Oh nö, geht es echt schon wieder los?" Während viele Studenten stöhnen, dass das neue Semester in Münster bald wieder losgeht, sind die Neuankömmlinge schon ganz aufgeregt.

"Was erwartet mich in der Uni? Wie lebt es sich in Münster? Wie wird die Zeit in der ersten Studenten-WG? ", geistert durch die Köpfe der Abiturienten. Damit ihnen der Start ins neue Semester etwas erleichtert wird, sammelt die münsterische Jodelgemeinde schon seit geraumer Zeit Tipps für die Erstis.

Tipps für die Erstsemester

Hinweise rund um die Vorlesungen, die Prüfungen, das Partyleben und die angesagtesten Plätze in Münster werden in der Jodel-App gegeben. Die Tipps sind mit einem Augenzwinkern geschrieben und sollten daher nicht zu ernstgenommen werden.

Die besten (nicht ernst gemeinten) Jodel-Erstitipps 1/28 Andere haben nur sechs oder sieben schöne Jahre... Foto: Screenshot Jodel-App

Weil es dort immer so ruhig ist und kaum Verkehr herrscht. Foto: Screenshot Jodel-App

Harald (48), 53. Semester Geschichte, gefällt das. Foto: Screenshot Jodel-App

Am besten an jedem Mittwoch! Foto: Screenshot Jodel-App

Nicht nur Petrus hasst diesen Trick... Foto: Screenshot Jodel-App

Wenn nicht, gibt es einen Eintrag ins Vorlesungsbuch! Foto: Screenshot Jodel-App

Das löscht den Durst! Foto: Screenshot Jodel-App

Für Masterstudenten gibt es sogar 20 Prozent Rabatt! Foto: Screenshot Jodel-App

Erstis in der WG aufnehmen ist immer eine gute Idee! Foto: Screenshot Jodel-App

Einstein hätte es nicht besser gewusst! Foto: Screenshot Jodel-App

Alternativ ist der Hamburger Tunnel zu empfehlen! Foto: Screenshot Jodel-App

Leider sind schon einige Studenten an der Einstiegsklausur gescheitert. Foto: Screenshot Jodel-App

Rechtzeitig anrufen, nicht dass schon alle Tische reserviert sind! Foto: Screenshot Jodel-App

Zur Not geht auch ein Ed-Hardy-Shirt. Das liegt auch voll im Trend! Foto: Screenshot Jodel-App

Handy in der Vorlesung: die Todesstrafe droht! Foto: Screenshot Jodel-App

Emojis regieren die Welt! Foto: Screenshot Jodel-App

Der Dozent freut sich und eine gute Note ist garantiert. Foto: Screenshot Jodel-App

Auch für „Grundlagen des Malens nach Zahlen“ sind die Buntstifte sehr wichtig! Foto: Screenshot Jodel-App

Gibt ja nur eine in Münster! Foto: Screenshot Jodel-App

Wenn es sogar mehrere Flaschen waren, droht eine Dreiteilung, damit man in alle Käfige passt. Foto: Screenshot Jodel-App

Also eigentlich ist ja immer schlechtes Wetter... Foto: Screenshot Jodel-App

So steigt man ganz nach oben auf der Beliebtheitsskala. Foto: Screenshot Jodel-App

Was in der 1. Woche passiert, bleibt (nicht) in der 1. Woche. Foto: Screenshot Jodel-App

Hüpf, hüpf, hüpf! Foto: Screenshot Jodel-App

Bei Aral und Shell gibt es sogar extra Studentenrabatte. Foto: Screenshot Jodel-App

Das sieht sogar Karl Lagerfeld so! Foto: Screenshot Jodel-App

Aber such dir keine BWLer oder Juristen für die Clique aus! Foto: Screenshot Jodel-App

#undbielefeldhassenwirgenauso Foto: Screenshot Jodel-App

Unsere (ernstgemeinten) Tipps für Erstsemester: