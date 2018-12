Es war kaum noch Platz in den Autos, die Donnerstagabend bepackt wurden. 83 Kartons, dazu Spielzeug, Süßigkeiten und Schuhe wurden verladen. Seit Freitag sind sechs Mitglieder des Fördervereins „Für Dich“ auf dem Weg zum Kinderheim in Jaksice in Polen. Die Mitstreiter um Wolfgang Lödde, den ersten Vorsitzenden des Fördervereins „Für Dich”, werden an zwei Tagen Weihnachten im Kinderheim feiern und vor Ort die Spenden der Kinderhauser verteilen. Schon im Vorfeld bedankte sich Lödde bei allen Unterstützern: „Ohne so viel Hilfsbereitschaft wäre eine solche Aktion über 25 Jahre nicht möglich.”