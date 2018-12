Für die Mieter wird es ungemütlich

Dr. Ulrike Stehli-Werbeck und Prof. Dr. Abdo Abboud läuft die Zeit davon. Denn der Winter steht vor der Tür. Das Ehepaar ist die letzte verbliebene Mietpartei im entkernten Wohnhaus an der Diepenbrockstraße 36 und befürchtet Frost- und Wasserschäden, die den Verbleib unerträglich machen könnten. Nun flatterten den Mietern auch noch drei Briefe ins Haus: Erstens: Die Vermieter- und Immobilienfirma gedenke, keine Vorkehrungen zu treffen. Zweitens: Man klage nunmehr auf „Duldung / befristete Räumung“. Drittens: Man wolle die Miete erhöhen. Die Fronten verhärten sich also immer weiter.

Zum Hintergrund:

Stehli-Werbeck und Abboud befinden sich im (juristischen) Konflikt mit der Immobilien-Firma, die an dem Haus Sanierungs- und Umbauarbeiten vornimmt. Die aber ruhen zurzeit, wie berichtet. Das Bauamt hat die Baustelle im Spätsommer bereits wegen schwerer Mängel stillgelegt. Die beiden Mieter betonen, dass es in ihrem Fall keineswegs nur um Sanierung der alten Bausubstanz gehe. „Notwendige Sanierungen würden wir natürlich mittragen“, sagt Stehli-Wehrbeck, die bereits Jahrzehnte in dort lebt.

Der Immobilienfirma gehe es jedoch offenbar darum, die Wohnungen an der Diepenbrockstraße zu vergrößern und umzustrukturieren. Wände sollten durchbrochen und die alten Balkons der Wohnfläche zugeschlagen werden – das erhöhe die Quadratmeterzahl und sei damit bares Geld wert. In anderen Wohnungen seien teils schon Wände herausgebrochen; das Ziel sei offenbar, alle Wohnungen als Eigentum zu veräußern. Die Immobilienfirma gab der Redaktion gegenüber dazu keine Stellungnahme ab.

Ist dies bauliche Prozedere zulässig? Nein, ist Dr. Stehli-Werbeck überzeugt – und verweist auf ein Urteil des Bundesgerichtshofes (AZ: VIII ZR 28/17): „Drastische Umbauten müssen Mieter nicht dulden.“

Bei den übrigen Mietparteien sei im vergangenen Jahr die „Entmietung“ reibungslos über die Bühne gegangen; viele hätten Lärm und Dreck gescheut und überdies nur befristete Mietverträge gehabt. Nicht so Stehli-Wehrbeck und Abboud: Ihr Vertrag ist unbefristet, und eine Kündigung – etwa wegen Eigenbedarfs – kann rechtlich zurzeit gar nicht erfolgen.

Zwar seien durchaus Angebote für andere Wohnungen unterbreitet worden – jedoch nur als endgültige Lösung, nicht als Übergang. Für das Ehepaar nicht akzeptabel: Entweder waren die Domizile zu klein oder der Mietpreis zu hoch; außerdem besteht Ulrike Stehli-Wehrbeck auf der gewohnten Bahnhofsnähe, weil sie an der Uni Basel als Dozentin lehrt. Ihr syrischer Ehemann Prof. Abdo Abboud hat einen Lehrauftrag an der hiesigen Universtität.

Schon jetzt treibt die Tatsache, dass die letzte intakte Wohnung in der Kälte „offenliegt“, die Heizkosten drastisch nach oben. Und der Frost könne die Leitungen platzen lassen, so dass bei Tauwetter eine Überschwemmung aus dem Obergeschoss eintreten würde; so haben es handwerklich kundige Nachbarn gegenüber Abboud und Stehli-Werbeck gesagt. Nein, dies sei nicht zu befürchten, erwidert die Immobilienfirma mit Blick auf den Leitungsverlauf. Nun baut das Ehepaar auf den Rat eines unabhängigen Experten. Und hofft, dass der Winter keine katastrophale Überraschung bringt.