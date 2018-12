Advent – das ist die Zeit der Besinnlichkeit, der Stille und der Vorfreude auf Weihnachten. Aber wenn Steffi Stephan, der Bassist des Panik-Orchesters von Udo Lindenberg, zum Fest bittet, dann ist alles ein bisschen anders. Der Erlös der Show „Weihnachten à la Panik“, die am Freitag im Jovel stattfand, ging zu gleichen Teilen an das Palliativnetz Münster und an den Verein „Vision zur Förderung der populären Kultur“.

Dabei waren unter anderem Künstler, die Stephan selbst entdeckt hat, und der Chor „Kids on Stage”, der ein fester Bestandteil der Lindenberg-Shows ist. Dass nicht der echte Lindenberg, sondern sein Double auf der Bühne stand, tat der Stimmung kaum einen Abbruch.

„Panische Weihnachten“ im Jovel 1/18 Zu einer „panischen“ Weihnachtsfeier lud am Freitag Steffi Stephan ins Jovel ein. Foto: cro

Die Musiker begeisterten auf der Bühne – darunter Singer-Songwriterin Jule Hermann, die den Auftakt machte, oder „Ohrenpost“, deren Frontfrau Christin auch schon einmal quer durch das Jovel rannte. Für ungewöhnliche Töne sorgte ein Instrument, an das sich auch Stephan nicht wirklich ran traute. Mit Marimbafon und Klavier, aber keineswegs leise, sowie mit Straßenmusik ging es weiter, gefolgt von den „Kids on Stage“, die von Max Buskohl begleitet wurden.

Ungewöhnliche Klänge schlug die Damenkapelle an. Denn Rammstein im Stil der Zwanziger oder die Ärzte als Chanson hören Lindenberg-Fans auch nicht alle Tage. Die Panik-Power-Band bildete dann den Abschluss.