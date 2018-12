Nachdem am vergangenen Samstag ein Vater und seine beiden Kinder bei einem Unfall an der Hammer Straße in ihrem Tesla schwer verletzt worden waren, musste die Feuerwehr zwecks Bergung die Stromzufuhr des Elektroautos und der Ampel, mit der der Wagen kollidiert war, kappen.

Der Bericht in unserer Zeitung warf bei einigen Lesern die Frage auf, ob das Kappen des Stroms bei Elektroautos mehr Zeit bei der Bergung in Anspruch nehme. „Nein, bei jedem Unfallfahrzeug wird die Stromzufuhr gekappt, um die Spannung vom Auto zu nehmen“, sagte Manfred Spitthoff, Brandrat der Feuerwehr Münster. Ob Elektroauto oder nicht – es gebe abgesehen von der höheren Spannungsversorgung bei E-Autos keine Unterschiede. pdb