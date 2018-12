Wie die Polizei berichtet, verletzte ein unbekannter Schläger am Sonntagmorgen (9. Dezember) um 2 Uhr in einer Diskothek an der Achtermannstraße einen 30-jährigen Münsteraner.

Der Unbekannte tanzte neben dem 30-Jährigen eine junge Frau an, heißt es in der Mitteilung. Da diese das augenscheinlich nicht wollte, schritt der Münsteraner ein und sprach den Unbekannten an. Dieser griff ihm direkt an den Hals, schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und trat ihm in die Magengrube. Weitere Gäste zogen den Täter weg.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann ist etwa 1,88 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Er hat eine sportliche Figur, ein markantes Gesicht mit starken Wangenknochen und einem ausgeprägten Kinn und blonde Haare. Er trug eine dunkle Daunenjacke und Jeans.

Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täter oder der angetanzten Frau machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.