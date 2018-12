Neue Wohnungen: Lob für schnelles Verfahren

„Wir legen los“, so Michael Lüke. Der Geschäftsführer der münsterischen CM Immobilien Entwicklung dankte dem städtischen Bauordnungsamt für die zügige Bearbeitung des Bauantrages. „Es wird ja viel gemosert und gemeckert, aber alles in allem haben Kommunalpolitik und Stadtverwaltung ihren Part bei dem Projekt prima hinbekommen“, so Lüke.

Leider dauerten manche Entscheidungsprozesse für den Bau neuer Wohnungen oft zu lange, „wenn sich städtische Ämter gegenseitig blockieren und niemand diesen Knoten rasch löst“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das Grünflächenamt wolle jeden Strauch und Baum retten, das Verkehrsamt am liebsten keine den Straßenlauf hemmenden Grundstückszufahrten und die Abfallwirtschaft habe ihre Vorstellungen, wie nah Mülltonnen am Straßenrand stehen müssten, so Lüke weiter. Aber im Zentrum Nord beginnt nun schnell der Wohnungsbau.

Auf dem 30 000 Quadratmeter umfassenden Areal an der Anton-Bruchausen-Straße werden 30 Prozent der Wohnflächen für öffentlich geförderten Wohnungsbau und weitere 30 Prozent für förderfähigen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt.

Neue Kita entsteht

Das Wohnquartier entspricht den städtischen Anforderungen zur Schaffung von günstigem Wohnraum und nachgefragten Wohnungsgrößen mit einem breiten Mix von Ein-Zimmer-Appartements bis zur Fünf-Zimmer-Familienwohnung. Auch altengerechtes Wohnen wird es geben. Eine neue Kindertagesstätte für sechs Gruppen entsteht im Norden des Quartiers.

Das Neubauvorhaben wird gemeinsam von CM und der Unternehmensgruppe Sahle Wohnen aus Greven realisiert, die den geförderten Wohnungsbau errichtet. Bekanntlich hat das nordrhein- westfälische Wohnungsunter nehmen Vivawest die von CM zu errichtenden 282 Wohnungen sowie die Kindertagesstätte bereits erworben. Die Wohnungen werden nach Fertigstellung von Vivawest zur Miete angeboten.