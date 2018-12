Mathilda lebt dank Spender-Zellen

Eigentlich könnte Mathilda (7) drei Geburtstage feiern. Im Alter von sieben Monaten wird bei ihr die seltene Stoffwechselkrankheit MPS diagnostiziert. Nur eine Knochenmarktransplantation (KMT) kann im September 2012 ihr Leben retten. Doch einige ihrer eigenen Zellen, denen ein wichtiges Enzym fehlt, überleben die vorangegangene Chemotherapie und drohen wieder Überhand zu nehmen.

Ein zweites Mal erklärt sich der junge Mann, der Mathilda bereits einmal das Leben gerettet hat, bereit, Stammzellen zu spenden. Die erneute Transplantation am 4. April 2013 bringt die ersehnte Wende und eine Freundschaft der ganz besonderen Art. „Wir sehen uns mehrmals im Jahr“, erzählt ihre Mutter, Christin Schön. „Verrückt, dass durch seine und Mathildas Adern das gleiche Blut fließt.“

Riesige Hilfsbereitschaft

Zwei Jahre nach einer Knochenmarktransplantation können Spender und Empfänger, wenn gewünscht, ihre Identität preisgeben und persönlichen Kontakt aufnehmen – so regelt es die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Im Fall von Mathilda war es nicht nur medizinisch, sondern auch menschlich ein Glücksgriff.

Nach einer erfolglosen Chemotherapie stellt eine Knochenmarktransplantation für Krebspatienten oft die letzte Hoffnung dar. Mit der Transplantation geht aber auch eine wochenlange Isolation einher. Der Freundeskreis KMT Münster setzt sich dafür ein, diese Zeit so erträglich wie möglich zu gestalten. Foto: Freundeskreis KMT Münster

Das Transplantationszentrum in Münster soll um 20 Zimmer erweitert werden. Der Freundeskreis KMT Münster sammelt Spenden für neue Laborgeräte, Trainingsgeräte, E-Book-Reader und Spezialfernseher, die das Immunsystem der Patienten nicht beeinträchtigen. Spendenkonto-IBAN: DE 43 4005 0150 0000 0088 88 Foto: Matthias Ahlke

Daran war im August 2012 noch nicht zu denken, als ihre Eltern gemeinsam mit der DKMS alle Hebel in Bewegung setzten, mithilfe von Firmenspenden 15.000 Flyer verteilten und eine Typisierungsaktion im Gymnasium Canisianum in Lüdinghausen an den Start brachten. „Die riesige Hilfsbereitschaft hat uns sprachlos gemacht“, sagt Christin Schön. Es war wie ein Pilgerstrom – insgesamt 3200 Menschen ließen sich Blut abnehmen und typisieren. Wenngleich der Volltreffer für Mathilda nicht dabei war – ihr Spender wurde bei einer Typisierung 150 Kilometer entfernt im Oberbergischen gefunden – gingen aus dieser Aktion 34 Spender hervor, „die andere Todkranke gerettet und viele Familien glücklich gemacht haben“, freut sich Christin Schön.

Von diesem Glück möchte die Familie etwas zurückgeben und wirbt seitdem intensiv dafür, sich typisieren zu lassen und im Ernstfall als Spender zur Verfügung zu stehen.

Verein ist auf Spenden angewiesen

Mathilda ist heute ein quicklebendiges Mädchen, das in die erste Klasse geht. Bei ihrem Krankheitsbild wäre dies nicht möglich gewesen, „ihre Lebenserwartung wäre auf wenige Jahre begrenzt gewesen“, erläutert ihre Ärztin Prof. Dr. Dr. Birgit Burkhardt. Sie und Kinderonkologin Dr. Heike Thorer sehen Mathilda jetzt nur noch einmal jährlich zur Nachsorge.

Dass ihre Eltern auch nach diesen Terminen schnell zuverlässige Ergebnisse haben und die Therapie für die Patienten im Knochenmarktransplantationszentrum immer weiter verbessert wird, verdanken sie dem Freundeskreis KMT Münster. Der finanziert nicht nur zahlreiche Projekte und Ausstattungselemente in den Patientenzimmern, um die Zeit in der Isolation zu erleichtern, sondern auch Laborgeräte, wie Vereinsvorsitzender Dr. Manfred Gotthardt erläutert. Für all diese Leistungen zum Wohle der Patienten ist der Verein auf Spenden angewiesen.

Mathilda heißt übersetzt übrigens „die mächtige Kämpferin“. Der Name scheint bei der Siebenjährigen Programm zu sein. Was ihr besonderen Spaß macht? „Reiten“, kommt es wie aus der Pistole geschossen. Reiten und voltigieren – „das kann ich auch im Stehen“, sagt sie stolz. Wenn ihre Mutter sie so sieht und an das zurückdenkt, was war, „dann bleibt mir das Herz stehen“.