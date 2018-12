Das Angebot, am Wochenende für sechs Euro sein Auto parken und mit dem Bus weiterfahren zu können, sei unschlagbar gut, hatte ein Leser in einem Leserbrief am Samstag geschrieben. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass dieses Angebot für alle gelten solle, die mit dem Bus unterwegs seien, nicht nur für die, die am Coesfelder Kreuz per Park and Ride in die Innenstadt gelangten. Denn: Ein normales Tagesticket der Stadtwerke kostet nicht sechs, sondern 9,80 Euro.

Doch so einfach ist das nicht. Das Park-and-Ride-Angebot nämlich ist keines der Stadtwerke. „Wir handeln nur im Auftrag“, betont Unternehmenssprecherin Daniela van der Pütten. Das bedeutet: Die Initiative Starke Innenstadt, die ihren Kunden ein möglichst angenehmes Einkaufserlebnis garantieren möchte, subventioniert die Bustickets derer, die von weiter weg mit dem Auto anreisen. Und zwar in genau dem Maße, der dem normalen Preis der Stadtwerke entspricht: „Für uns ist das ein Nullsummenspiel“, so van der Pütten.