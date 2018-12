Wolfgang Köster gehört zu jenen, die die traurige Seite der Kinderseele kennen. Seit 30 Jahren arbeitet er als Musiktherapeut in der Kinder-Onkologie der Uniklinik, hat Texte von krebskranken Kindern vertont. Sogar in einer Gala der Deutschen Krebshilfe bei Carmen Nebel ist schon aufgetreten. Nun hat Wolfgang Köster eine freche CD herausgebracht, die vor Lebensfreude nur so strotzt: „Wildes Leben“, 14 Titel für Kinder von sechs bis zehn, von denen nur zwei im Krankenhaus spielen.

In einem Song werden zu wildem Big-Band-Sound verlorene Röntgenbilder gesucht („Die Ärzte rasen“). Aber es geht auch um Piraten und Tomaten, und der berühmte „Kleine grüne Kaktus“ der Comedian Harmonists sticht auch heute noch ganz cool und lässig.

„Ich möchte ein bisschen weg vom Thema Krebs“, sagt der Musiker in seiner Wohnung im Kuhviertel, die nicht nur sein Tonstudio enthält, sondern beinahe als Ganzes wie ein Studio wirkt. Instrumente, Lautsprecher, Noten in jeder Ecke. Der kreative Schubs kam auch vom ehemaligen Chefarzt der Kinder-Onkologie Prof. Heribert Jürgens: „Man sollte nicht nur das Elend zeigen, sondern auch das Gesundwerden. Kannst du nicht auch mal so ein Projekt machen?“, fragte der Arzt.

Wolfgang Köster konnte. Und tolle Mitstreiter hat er in Münster und Umgebung ohnehin: Neben Klaus „Nappo“ Bernatzki am Saxofon sieht man viele bekannte Namen und Gesichter im CD-Booklet: Wolfgang Bleibel, Nikola Materne oder Richie Bracht. „Richie singt auf der CD die rockigen Titel – jeder macht bei mir eben das, was er am besten kann“, lächelt Köster.

Er selbst ist von Haus aus Gitarrist. „Mein Hintergrund ist insgesamt Klassik- und Jazz-orientiert“, sagt Köster. Das gibt ihm die nötige Vielseitigkeit: Mit Winfried Berger, dem vor einigen Jahren verstorbenen Kantor der Erlöserkirche, hat er manche Impro-Performance in Kirchen gespielt. Auch an der Wartburg-Schule ist Köster tätig – mit musikalischen Projekten, die diese künstlerisch ausgerichtete Schule anbietet.

Dort ist auch das „Piratenlied“ entstanden, inspiriert durch Schüler-Texte. „Die heftigen Strophen hab’ ich weggelassen“, grinst er. Und ist überzeugt, dass die für sein eigenes Label produzierte CD ein „Knaller“ ist. Die Trennlinie zwischen kranken und gesunden Menschen zieht er übrigens ungern: „Wir sind alle in jedem Moment verletzlich und fragil.“