Laut Bericht der Polizei hatte ein 31-jähriger Autofahrer am Autobahnkreuz Münster-Süd die Fahrspur gewechselt, dabei übersah er nach ersten polizeilichen Erkenntnissen den Wagen eines Fahrers aus Münster. Der 54-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck des Autos des 31-Jährigen.

Beide Fahrzeuge wurden auf einen anderen Fahrstreifen geschleudert. Dort prallte der Wagen des 31-Jährigen aus Münster gegen ein weiteres Fahrzeug, in dem ein 46-jähriger Mann aus Niederwerrn am Steuer saß. Dessen Fahrzeug wurde 100 Meter weit in eine Nothaltebucht katapultiert.

Der 31-Jährige und der 46-Jährige wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der 54-Jährige blieb unverletzt, drei Beifahrer wurden leicht verletzt.