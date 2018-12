Kostenlose Klage-Beteiligung

Rechtsanwalt Jochen Esser aus Münster hat auf einer durch die Verbraucherzentrale organisierten Veranstaltung die Empfehlung an alle Betroffene des VW-Dieselskandals ausgesprochen, sich an einer Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG zu beteiligen. Damit, so Esser, gingen die Geschädigten kein Risiko ein. Auch Kosten würden nicht entstehen.

Bei positivem Verlauf der durch den Verbraucherzentrale-Bundesverband (vzbv) in Kooperation mit dem ADAC eingereichten Klage könnten Betroffene des Diesel-Skandals, also Besitzer von manipulierten Fahrzeugen der Marken VW, Seat, Skoda und Audi gleichwohl von einem eventuell geschlossenen Vergleich profitieren. Viel Zeit zu handeln bleibt allerdings nicht mehr.

Vorsätzlich sittenwidriges Verhalten?

Zwar können Geschädigte bis zum Tag vor der ersten mündlichen Verhandlung der Musterfeststellungsklage beitreten, doch nur, wer sich bis zum 31. Dezember bei der Klage registriere, hemme gleichzeitig die Verjährung.

50 Verbraucher seien die Voraussetzung für eine solche Feststellungsklage, eine Marke, die mit 160.000 Registrierten längst geknackt sei, so Esser. Es gehe bei der Klage darum festzustellen, ob ein vorsätzlich sittenwidriges Verhalten seitens der Volkswagen AG vorliege. „Weniger technisch gesagt: Betrug“, so Esser.

Wie wenig Aufklärung auch nach über drei Jahren nach Bekanntwerden des Diesel-Skandals vorherrscht, zeigte die Vielzahl an Fragen, die Esser von den rund 70 Besuchern der Veranstaltung gestellt wurden – auf ganz unterschiedlichem Niveau und bis an die Grenze zum Skurrilen. Da konnte es mitunter, trotz des eher trockenen Themas, durchaus launig werden. Etwa als ein Teilnehmer der Veranstaltung fragte, ob seine Frau die Klage denn erben würde. Würde sie – „vorausgesetzt Sie vermachen ihr Ihr Auto“, so Esser.

Auch sei es egal, ob er die Registrierung per Brief, im Internet oder „per berittenem Boten“ vornehme, sagte Esser einem anderen Teilnehmer: Wichtig sei nur, dass er es mache und zwar vor dem Jahreswechsel.

Der Fall eines Vergleichs

Kommt es übrigens nach der Klage tatsächlich zu einem Vergleich, haben alle registrierten einen Monat Zeit zu entscheiden, ob sie mit diesem Vergleich einverstanden sind. Sind mehr als 30 Prozent das nicht, kommt der Vergleich nicht zustande. Andernfalls haben die Registrierten aber auch die Möglichkeit, auf eigene Faust gerichtlich gegen die Volkswagen AG vorzugehen.

Kommt es zu einem Vergleich, dann rechnet Esser mit einer Milliardensumme und gibt in diesem Zusammenhang eine persönliche Einschätzung: „Ich würde so einen Vergleich nehmen.“