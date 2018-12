Eltern zwischen Angst und Hysterie

Es ist in diesen Tagen kurz vor den Weihnachtsferien unter Eltern jüngerer Kinder in Münster das beherrschende Thema. Ein Unbekannter spricht angeblich kleine Mädchen und Jungen morgens vor der Schule oder der Kita an. Die Polizei ermittelt, vor möglichen Tätern wird gewarnt.

Letzteres zunehmend intensiv seit Montag, als es nach Schilderung von Zeugen an der Matthias-Claudius-Schule am Inselbogen und der benachbarten Kita zu einem neuen Vorfall gekommen war. Sportvereine im Süden der Stadt verbreiten in Sozialen Medien die von Schule und Kita an die jeweils eigene Elternschaft gerichteten Briefe mit Warnhinweisen. Chatgruppen von Eltern tauschen sich aus. Dabei geschieht, was in solchen Fällen unvermeidbar ist: Zur – in diesem Fall – relativ dünnen Faktenlage gesellen sich Mutmaßungen und Gerüchte.

„Leider kursieren auch zahlreiche Falschmeldungen im Netz“, schreibt die Polizei am Dienstagmittag auf Facebook, und weiter: „Bislang konnten wir keine Zusammenhänge zwischen den einzelnen Vorfällen herstellen. Wir gehen jedem Hinweis nach.“

14 Hinweise eingegangen

Bisher 14 Hinweise seien eingegangen, sagt Polizeisprecherin Vanessa Arlt, aber nur in einem Fall gebe es eine strafrechtliche Relevanz, sodass eine Anzeige geschrieben worden sei. Außerdem meldeten sich derzeit viele besorgte Eltern bei der Polizei. „Es gibt immer wieder solche Hinweise“, aber eine so starke Häufung sei schon ungewöhnlich, ergänzt die Sprecherin.

Für besondere Unruhe sorgte der im Internet kursierende Aushang in der städtischen Kita am Inselbogen, in dem nicht zutreffende Sachverhalte dargestellt wurden. Es sei nicht angemessen, „Panik zu verbreiten und wir haben keine Hinweise darauf, dass der Schulweg unsicher sei“, sagt Vanessa Arlt.

Kindern für Gefahren sensibilisieren

Die Empfehlungen der Matthias-Claudius-Schule an die Eltern, ihre Kinder bis zur Schultür zu begleiten und sie in Gruppen gehen zu lassen hält sie aber nicht für falsch. Vor allem sei es wichtig, mit den Kindern offen über mögliche Gefahren zu sprechen, ihnen beizubringen, gegenüber Fremden, die sie ansprechen, Grenzen zu setzen.

Das betont auch Jugendamtsleiterin Anna Pohl. „Die Sorge der Eltern verstehe ich sehr gut“, sagt sie. Aber auch sie warnt davor, in allgemeine Angst oder gar Hysterie zu verfallen. Die Kommunikation solcher Vorfälle, sofern sie städtische Kitas betreffe, solle mit dem Jugendamt abgesprochen werden.

Pohl weist darauf hin, dass schon kleine Kinder in Kitas und Schulen durch pädagogische Programme für angemessenes Verhalten angesichts möglicher Übergriffe von erwachsenen Fremden trainiert werden. Die Polizei beobachtet, dass Hinweise auf genau solche Vorfälle vermehrt auftauchten, wenn die Prävention in Kita oder Schule thematisiert wurde. Was natürlich nachvollziehbar sei. „Wenn man für eine Gefahr sensibilisiert ist, wird man aufmerksamer.“