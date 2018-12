Professorinnen bleiben Minderheit

Nicht hinreichende Frauenförderung – das war vor 13 Jahren einer der Gründe, warum die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster bei der ersten Runde des prestigeträchtigen Exzellenzwettbewerbs von Bund und Ländern leer ausging. Das Thema steht seither verstärkt auf der Agenda.

In der vergangenen Woche hat der Uni-Senat einen „Gleichstellungsrahmenplan“ beschlossen, der gewährleisten soll, dass an der Hochschule auf allen Ebenen nach der Maßgabe der Geschlechtergerechtigkeit verfahren wird.

Vom Bund gefördertes Professorinnenprogramm

Mit ihrem im Frühjahr dieses Jahres vorgelegten Gleichstellungsprogramm schaffte es die WWU kürzlich, als eine von 19 Hochschulen des Landes in das vom Bund geförderte Professorinnenprogramm aufgenommen zu werden.

Die WWU-Statistik macht aber deutlich, dass die entscheidende Hürde für Frauen im Wissenschaftsbetrieb der Schritt in eine W 2- beziehungsweise W 3-Professur ist. Unter Studierenden und Absolventen stellen Frauen an der WWU seit Jahren die Mehrheit, bei den Promotionen liegen sie gleichauf mit den Männern, haben auch 50 Prozent der Juniorprofessuren inne.

Bei der nächsten Qualifikationsstufe, dem Schritt auf eine W2- oder W3-Professur, sinkt der Frauenanteil drastisch auf weniger als ein Viertel.

Foto: Grafik: Lisa Stetzkamp

Im NRW-Vergleich leicht unterdurchschnittlich

Was die Besetzung der Professuren angeht, liegt die WWU nach eigenen Angaben im NRW-Vergleich leicht unterdurchschnittlich: Rechnet man Juniorprofessuren, und Professuren der Gehaltsstufen W 2 und W 3 zusammen, lag er laut Gleichstellungsbericht der Uni 2016 bei 23,9 Prozent. In NRW insgesamt lag die Frauenquote hier bei 24,9 Prozent. Gezielte Personalentwicklung und ein universitätseigenes Frauenförderprogramm sollen helfen, den Anteil der Frauen zu erhöhen.

Der jetzt verabschiedete Gleichstellungsrahmenplan soll auf allen Ebenen für das Genderthema sensibilisieren. Die Vorgabe, dass Gremien, so auch Berufungskommissionen für die Besetzung von Professuren, zu 50 Prozent mit Frauen besetzt sein sollen, haben sich in der Vergangenheit für Professorinnen in Disziplinen mit einem besonders geringen Frauenanteil – etwa der Mathematik – als nachteilig erwiesen. Als Mitglieder waren die wenigen Frauen bisher in allen Gremien gefordert, hatten darum weniger Zeit für ihre wissenschaftliche Arbeit. Ihnen sollen nun „keine Nachteile“ durch Überbelastungen entstehen, heißt es in dem Rahmenplan. Ein 50-Prozent-Anteil von Frauen in allen Wahlgremien werde „angestrebt“ heißt es. Alle Fachbereiche und zentralen Betriebseinheiten der Uni mit mehr als 20 Beschäftigten sind nun angehalten, individuelle Gleichstellungspläne zu schreiben und über die Personalentwicklung unter dieser Maßgabe zu berichten.